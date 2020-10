Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie BKT.20:54

Al Via del Mare finisce 2-2 tra Lecce e Cremonese; grigiorossi in vantaggio 0-2 grazie ai gol di Gaetano e Valzania, poi la rimonta dei salentini firmata Dermaku e Coda. Con questo pareggio, entrambe le squadre smuovono la classifica: la compagine di Corini sale a quota 5 punti in classifica; quella di Bisoli a tre.20:54

90'+4' FINISCE LA PARTITA! LECCE-CREMONESE 2-2!20:51

90'+3' OCCASIONE LECCE! Cross perfetto di Calderoni per Paganini che colpisce benissimo di testa: Volpe vola e salva il risultato.20:50

90'+2' Fallo in attacco di Björkengren, calcio di punizione per la Cremonese che respira.20:48

90' Ci saranno tre minuti di recupero.20:47

90' AMMONITO CASTAGNETTI! Entrata dura ai danni di Tachtsidis.20:46

89' Sostituzione Cremonese: esce Luca Valzania, entra Nadir Zortea.20:46

88' Si affaccia in avanti il Lecce che guadagna un buon calcio d'angolo.20:46

87' Sostituzione Lecce: esce Leonard Zuta, entra Marco Calderoni.20:43

84' Castagnetti trova Gaetano che calcia col destro e trova la risposta puntuale di Gabriel.20:43

82' Castagnetti calcia con la punta da fuori area, palla deviata Paganini: sarà corner per la Cremonese.20:40

79' Sostituzione Lecce: esce Filippo Falco, entra John Björkengren.20:36

79' Sostituzione Lecce: esce Massimo Coda, entra Stefano Pettinari.20:35

78' OCCASIONE LECCE! Falco riceve da Stepinski e calcia col mancino da dentro l'area di rigore: palla alta sopra la traversa di Volpe.20:35

75' Traversone di Castagnetti, esce Gabriel e fa suo il pallone.20:32

72' OCCASIONE CREMONESE! Gaetano controlla di testa e calcia col destro al volo, palla di poco alta sopra la traversa di Gabriel.20:28

69' Sostituzione Cremonese: esce Alessandro Crescenzi, entra Emanuele Valeri.20:29

69' Sostituzione Cremonese: esce Francesco Deli, entra Michele Castagnetti.20:29

68' OCCASIONE CREMONESE! Traversone pennellato di Buonaiuto per Ciofani che prende l'ascensore e schiaccia il pallone di testa: Gabriel è reattivo e tiene il risultato in parità.20:25

67' OCCASIONE LECCE! Tocco in verticale di Tachtsidis per Coda, che aggancia e calcia col destro: Ravanelli è provvidenziale e devia in angolo.20:24

65' OCCASIONE CREMONESE! Da calcio d'angolo, Terranova svetta su tutti e colpisce il pallone di testa: Gabriel si supera e salva il risultato. Poi ci prova Valzania da lunga distanza, para ancora Gabriel.20:23

64' GOL! LECCE-Cremonese 2-2! Rete di Coda. Azione insistita del Lecce, Stepinski difende palla e smista per Coda che controlla di sinistro e calcia di destro: pallone nell'angolino e Volpe battuto. Pareggio Legge.



62' Cross di Falco per Coda, che incorna e non trova la porta.20:21

61' Falco cerca la conclusione in porta da punizione, palla alta sopra la traversa di Volpe.20:17

60' Tanto nervosismo in campo, gioco continuamente spezzettato.20:17

58' AMMONITO GUSTAFSON! Fallo ai danni di Falco, altra punizione per il Lecce.20:15

57' Sostituzione Cremonese: esce Fabio Giovanni Ceravolo, entra Cristian Buonaiuto.20:13

56' Sostituzione Cremonese: esce Luca Strizzolo, entra Daniel Ciofani.20:13

54' AMMONITO FIORDALISO! Duro intervento ai danni di Zhuta, punizione da posizione spostata sulla sinistra per il Lecce.20:11

52' Adjapong arriva al limite dell'area di rigore e libera il destro: palla alta sopra la traversa di Volpe.20:14

51' Spiovente di Crescenzi per Strizzolo, che prende l'ascensore ed impatta di testa: palla fuori di poco.20:07

49' OCCASIONE LECCE! Traversone col contagiri di Zhuta per Coda, che incorna di testa in tuffo e non trova la porta per questione di centimetri.20:06

47' GOL! LECCE-Cremonese 1-2! Rete di Dermaku. Azione insistita del Lecce, alla fine, la conclusione di Coda deviata da un difensore degli ospiti arriva sui piedi di Dermaku che calcia al volo e trafigge Volpe. Partita riaperta.



46' INIZIA IL SECONDO TEMPO! Il Lecce gioca il primo pallone della ripresa. 20:08

46' Sostituzione Lecce: esce Žan Majer, entra Mariusz Stępiński.20:07

Primo tempo in archivio, si torna negli spogliatoi con la Cremonese in vantaggio per 0-2 sul Lecce. Decidono, per il momento, i gol di Gaetano e Valzania.19:48

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO! LECCE-CREMONESE 0-2!19:47

45'+1' Traversone di Adjapong, la palla arriva a Coda che si coordina e calcia col destro: para senza problemi Volpe.19:47

45' Ci sarà un minuto di recupero. 19:46

45' AMMONITO STRIZZOLO! Intervento in netto ritardo ai danni di Henderson. 19:45

43' Avanza a pieno organico il Lecce, si chiude e parte in contropiede la Cremonese.19:45

40' Attacca a testa bassa il Lecce, che guadagna due corner nel giro di un minuto. 19:43

38' Da punizione, Falco scodella in area e trova Henderson che incorna di testa e non trova il bersaglio.19:43

37' Intervento in ritardo di Gaetano su Paganini, punizione da posizione defilata sulla destra per il Lecce.19:38

36' Gaetano sfida Adjapong, gli fa carambolare il pallone addosso e conquista un calcio d'angolo.19:38

34' Continua ad attaccare la Cremonese, Lecce in difficoltà in questo spezzone di gara.19:37

33' GOL! Lecce-CREMONESE 0-2! Rete di Valzania. Valzania riceve da Fiordaliso, converge verso il centro e libera un gran mancino dal limite dell'area di rigore, che termina la sua corsa nell'angolino basso alla destra di Gabriel. Raddoppio Cremonese.



31' Cerca di reagire il Lecce, si difende con ordine e si affida alle ripartenze la Cremonese. 19:35

30' GOL! Lecce-CREMONESE 0-1! Rete di Gaetano. Da punizione, Gaetano calcia direttamente in porta col destro: la barriera devia la traiettoria del pallone, Gabriel resta immobile e la palla s'insacca in rete. Cremonese in vantaggio.



28' Fallo di Tachtsidis su Gaetano, calcio di punizione da buona posizione per la Cremonese.19:30

26' Il Lecce conquista un calcio d'angolo, salgono le torri dei salentini.19:30

24' Da calcio d'angolo, Valzania trova Ceravolo che impatta di testa e non trova la porta. 19:27

23' Azione in verticale del Lecce, Adjapong entra in area di rigore, è sfortunato nel rimpallo e la sfera si spegne sul fondo. 19:24

20' Sostituzione Lecce: esce Marcin Listkowski, entra Luca Rudolf Paganini.19:22

18' Problema muscolare per Listkowski, gioco fermo. 19:21

17' Azione prolungata dei padroni di casa, non concede spazi la formazione di Bisoli.19:19

15' Possesso Lecce, Cremonese chiusa nella sua metà campo.19:16

13' Sugli sviluppi di palla inattiva, la sfera arriva a Majer che calcia al volo col destro: murato. Giro dalla bandierina anche per il Lecce.19:14

12' AMMONITO TERRANOVA! Fallo tattico ai danni di Falco.19:13

11' OCCASIONE CREMONESE! Schema da rimessa laterale, Ceravolo spizza per Gaetano che esplode il mancino e impegna Gabriel. Sarà calcio d'angolo per gli ospiti.19:12

11' Valzania serve Ceravolo, che calcia col destro di prima intenzione: Dermaku respinge. Rimessa laterale per la Cremonese.19:12

10' Cross basso di Henderson, allontana Gustafson.19:11

8' Falco si gira in un fazzoletto e calcia col mancino, palla alta sopra la traversa di Volpe.19:09

6' Azione avvolgente del Lecce, alla fine, Tachtsidis cerca la battuta in porta col mancino: palla in curva.19:07

5' Traversone tagliato di Listkowski per Coda, che impatta di testa, ma non trova lo specchio della porta.19:06

4' Ritmi alti in questo avvio di gara.19:05

3' Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Tachtsidis cerca la battuta al volo col mancino: murato.19:04

3' Falco lascia partire un traversone che viene deviato da un avversario, palla in corner.19:04

1' INIZIA LA PARTITA! La Cremonese muove il primo pallone del match.19:02

In campo a specchio anche la Cremonese: Volpe - Fiordaliso, Ravanelli, Terranova, Crescenzi - Valzania, Gustafson, Deli - Gaetano - Ceravolo, Strizzolo. A disposizione: Valeri, Ciofani, Buonaiuto, De Bono, Castagnetti, Zortea, Zaccagno, Nardi, Bia, Schirone, Pinato, Celar.18:28

Ecco a voi le formazioni. Lecce in campo col 4-3-1-2: Gabriel - Adjapong, Lucioni, Dermaku, Zhuta - Majer, Tachtsidis, Henderson - Listkowski - Falco, Coda. A disposizione: Bleve, Meccariello, Paganini, Rossettini, Stepinski, Monterisi, Pettinari, Vigorito, Björkengren, Calderoni, Maselli, Felici.18:27

Una sconfitta e due pareggi per la Cremonese, che in Serie B non rimane tutte le prime quattro partite stagionali senza successi dalla stagione 1985/86.18:25

Il Lecce ha vinto tutte le ultime quattro sfide casalinghe contro la Cremonese in Serie B, segnando due gol in ciascuna di queste gare.18:25

Lo Stadio Via del Mare sarà il teatro di Lecce-Cremonese, posticipo della quarta giornata di Serie BKT.18:23