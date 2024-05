Luci accese allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, è tempo di Catanzaro-Cremonese! Sfida odierna che pone a confronto giallorossi e grigiorossi nella prima parte dello scontro valido per l'accesso alla finalissima dei play-off di B. Il Catanzaro ha ottenuto il passaggio dei quarti di finale grazie ad un poker servito al Brescia, nella gara dello scorso 18 Maggio terminata appunto per 4-2 in favore dei calabresi; Cremonese che ha invece consolidato il proprio quarto posto nella classifica generale, staccando così automaticamente il pass per questa semifinale.19:58