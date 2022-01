Dove si gioca la partita:



Stadio: U-Power Stadium

Città: Monza

Capienza: 18658 spettatori12:39

Allo U-Power Stadium è tutto pronto per Monza-Reggina, partita valevole per la 20ª giornata di Serie B.12:39

I padroni di casa, reduci dal pareggio interno per 2-2 con il Perugia, hanno collezionato 32 punti in classifica.12:41

Gli amaranto, che vanno alla caccia di punti preziosi per risalire la china dopo un periodo opaco, non vincono da sette partite di fila in campionato.12:45

MONZA (3-5-2) FORMAZIONE UFFICIALE: Di Gregorio - Bettella, Marrone, Sampirisi - D'Alessandro, Colpani, Mazzitelli, Barberis, Carlos Augusto - Valoti, Mota Carvalho. All. Giovanni Stroppa13:24

REGGINA (4-2-3-1) FORMAZIONE UFFICIALE: Turati - Adjapong, Loiacono, Regini, Di Chiara - Hetemaj, Crisetig - Ricci, Cortinovis, Bellomo - Montalto. A disposizione: Micai, Aglietti, Amione, Cionek, Lakicevic, Giraudo, Ejjaki, Gavioli, Laribi, Denis, Galabinov. All. Domenico Toscano.13:42

Il match d’andata in questa Serie B tra Monza e Reggina è terminato con il punteggio di 0-0: mai le due formazioni hanno messo in fila due pareggi consecutivi a reti inviolate in cadetteria.12:44

ll Monza va in gol da 11 partite di campionato; soltanto due volte, nella sua storia in Serie B, la squadra biancorossa ha trovato il gol per più gare consecutive: tra settembre/dicembre 1959 e novembre 1955/febbraio 1956 (12 match in entrambi i casi).12:45

Toscano schiera in difesa la coppia Loiacono-Regini con l'acciaccato Cionek che va in panchina. Montalto parte titolare in attacco, Bellomo confermato. Galabinov siede in panchina.13:21