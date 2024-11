Scontro salvezza allo Stadio San Vito - Gigi Marulla, dove si affrontano due squadre a quota 14 punti, rispettivamente al tredicesimo e al quattordicesimo posto in classifica. I padroni di casa, che hanno subito anche una penalizzazione di quattro punti, sono però in striscia positiva da cinque partite, nelle quali hanno ottenuto due vittorie e tre pareggi.20:21

Stato di forma diverso per gli ospiti, che hanno vinto uno solo degli ultimi sette match giocati: l'ultimo, in casa contro la Carrarese. In trasferta, i gialloblù non hanno ancora mai vinto in questo campionato, avendo collezionato tre sconfitte e altrettanti pareggi.20:24