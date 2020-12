LIVE MONZA - ASCOLI 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Quattordicesima giornata di Serie B, l'infrasettimanale che anticipa il Natale che vede il Monza di Brocchi ospitare l'Ascoli di Delio Rossi: entrambe le squadre arrivano da due sconfitte, il Pescara per i lombardi, il Vicenza per i bianconeri.13:21

Una battuta d'arresto per il Monza che stava vivendo un ottimo momento di forma, per il Picchio invece solo sei punti in questo inizio di stagione e la diciannovesima posizione.13:21

Turn over importante di Brocchi che preferisce Carlos Augusto a Donati, con Sampirisi che passa sulla destra, Fossati e Barillá a Barberis e Colpani. In attacco, Gytkjær al centro dell'attacco con Boateng e Dany Mota.18:30

Anche Delio Rossi mischia le carte, tre punte con Bajic supportato da Chiricó e Sabiri, a centrocampo spazio a Gerno e Donis, solo panchina per Cangiano e Cavion. In difesa Puttini e non Sini, nemmeno in panchina.18:33