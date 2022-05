Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci alla prossima gara di Serie B!22:58

La finale playoff sarà Monza-Pisa, l'andata giovedì in casa dei lombardi.22:58

Il Monza batte 2-1 il Brescia anche nel match di ritorno e vola in finale: Tramoni al 7' sblocca il risultato, Mancuso al 70' firma il pareggio, D'Alessandro al 94' realizza il gol della vittoria.22:57

90'+5' Fine partita: MONZA-BRESCIA 2-1 (7' Tramoni, 70' Mancuso, 94' D'Alessandro).22:55

90'+4' GOL! MONZA-Brescia 2-1! Rete di D'Alessandro. Azione personale di D'Alessandro, entra in area e di destro infila Joronen.



90'+3' Pajac non riesce a servire Moreo, il pallone rotola sul fondo.22:54

90'+1' Mischia in area, tiro debole di Bianchi.22:50

90' Saranno cinque i minuti di recupero.22:49

89' Di Gregorio con una tempestiva uscita bassa anticipa Palacio.22:48

86' Brescia in attacco, Pajac guadagna un calcio d'angolo.22:45

84' Bettella in area non controlla la sfera, nulla di fatto per il Monza.22:43

82' Sostituzione MONZA: entra Antov esce Pirola.22:41

81' Sostituzione MONZA: entra Bettella esce Carlos Augusto.22:40

79' Contropiede Monza: sinistro da centro area di D'Alessandro, Joronen c'è.22:40

79' Cross di Pajac, Caldirola concede un corner.22:37

76' Tiro-cross di Caldirola, si chiude la difesa ospite.22:35

75' Sostituzione BRESCIA: entra Pajac esce Huard.22:34

75' Sostituzione BRESCIA: entra Proia esce Bertagnoli.22:34

75' Sostituzione BRESCIA: entra Bianchi esce Leris.22:34

74' Ammonito HUARD per gioco scorretto su D'Alessandro.22:33

73' Rimpallo non favorevole per Leris, si riparte da una rimessa dal fondo per il Monza.22:33

70' GOL! MONZA-Brescia 1-1! Rete di Mancuso. Assist di Gytkjaer, Mancuso in area con freddezza supera Joronen.



68' Sostituzione MONZA: entra Mancuso esce Dany Mota.22:28

68' Sostituzione MONZA: entra D'Alessandro esce Ciurria.22:27

66' Tentativo di Leris in area con il mancino, pallone in curva.22:26

64' Jagiello trequartista, Leris arrretra, Bisoli davanti alla difesa.22:23

63' Sostituzione BRESCIA: entra Jagiello esce Van de Looi.22:22

63' Sostituzione BRESCIA: entra Palacio esce Tramoni.22:22

62' Cross di Leris da destra, troppo lungo per tutti.22:22

59' Traversone di Tramoni, prolunga di testa Moreo, Di Gregorio fa sua la sfera.22:18

57' Sostituzione MONZA: entra Machin esce Mazzitelli.22:16

56' Leris rientra sul destro e calcia verso la porta, comoda la presa di Di Gregorio.22:16

54' Mazzitelli di tacco per Carlos Augusto, Van de Looi allontana dopo un rimpallo.22:13

52' PALO MONZA! Mazzitelli carica il destro dal limite, il pallone si stampa all'incorcio dei pali.22:11

50' Fraseggio prolungato del Monza, il Brescia non concede varchi.22:09

48' Nessun cambio durante l'intervallo.22:06

46' Inizio secondo tempo di MONZA-BRESCIA. Si riparte dal risultato di 1-0 per gli ospiti.22:04

Possesso palla a favore del Monza (58,2%). 14 falli, nessun cartellino giallo.21:51

Sette tiri totali per il Monza nel primo tempo, ma nessuno nello specchio della porta.21:50

Brescia avanti di misura all'intervallo: Tramoni al 7' sblocca subito il risultato. Il Monza reagisce e si rende pericoloso con Carlos Augusto e Gytkjaer.21:49

45'+1' Fine primo tempo: MONZA-BRESCIA 0-1. In gol Tramoni al 7'.21:48

45'+1' Calcio di punizione da posizione defilata di Huard, pallone largo.21:47

45' L'arbitro concede un minuto di recupero.21:46

44' Lancio di Pirola, troppo lungo per Mazzitelli.21:45

42' Huard in verticale per Leris, raccoglie il pallone Di Gregorio.21:43

40' Ciurria in area tocca il pallone con il braccio, l'arbitro interrompe l'azione del Monza.21:42

37' Punizione dalla trequarti per il Brescia, fallo di Barberis su Huard.21:38

35' Fallo in attacco di Bertagnoli, sfuma l'azione del Brescia.21:35

32' Animi accesi in campo, scintille tra Caldirola e Moreo.21:33

31' Moreo intercetta un rilancio di Di Gregorio, ma poi commette fallo su Marrone.21:31

29' Moreo mette al centro, spazza senza fronzoli Marrone.21:30

26' Moreo avanza, Caldirola fa buona guardia.21:27

24' Cross dalla destra, Caldirola di testa non riesce a indirizzare verso la porta, allontana Mangraviti.21:25

23' Ciurria va ancora al tiro, Joronen dopo una deviazione alza il pallone oltre il montante.21:24

21' Ci prova Ciurria da fuori area, tiro deviato in corner.21:22

19' Pallone vagante in area, Di Gregorio in uscita anticipa Moreo.21:19

17' Leris a terra dopo un contrasto con Marrone, nulla di grave.21:18

15' OCCASIONE MONZA! Traversone di Molina, Gytkjaer gira di testa, pallone di poco a lato.21:16

14' Tiro di Gytkjaer smorzato, Joronen in uscita bassa anticipa Dany Mota.21:15

12' Problemi per Tramoni, gioco fermo per qualche istante.21:14

10' Reazione del Monza: sinistro dal limite di Carlos Augusto, pallone alto non di molto.21:11

9' In tribuna c'è anche Berlusconi, seduto accanto a Galliani.21:09

7' GOL! Monza-BRESCIA 0-1! Rete di Tramoni. Cross rasoterra di Bertagnoli, sponda di Leris, Tramoni in area di destro trafigge Di Gregorio.



6' OCCASIONE BRESCIA! Di Gregorio salva due volte: prima sul tiro di Tramoni, poi su Bertagnoli.21:08

3' Brescia in attacco, primo corner del match.21:03

1' Inizio primo tempo di MONZA-BRESCIA. Dirige la partita l'arbitro Valeri.21:01

Il Brescia non aveva mai perso una semifinale di andata dei playoff di Serie B.20:17

Le scelte di Corini: in avanti Tramoni e Moreo, Leris trequartista. Van de Looi, Bertagnoli e Bisoli in mediana, Adorni e Mangraviti i centrali in difesa.20:28

Le scelte di Stroppa: in attacco il tandem Dany Mota-Gytkjaer. Barberis in regia, Molina e Carlos Augusto sulle corsie esterne. Marrone guida la difesa.20:28

Panchina BRESCIA: Pajac, Proia, Perilli, Aye, Bianchi, Bajic, Palacio, Beherami, Andrenacci, Jagiello, Papetti.20:27

Panchina MONZA: Sampirisi, Vignato, Donati, Colpani, Paletta, Antov, Bettella, Brescianini, Machin, Lamanna, Mancuso, D'Alessandro.20:26

Formazione BRESCIA (4-3-1-2): Joronen - Karacic, Mangraviti, Adorni, Huard - Bisoli, Van de Looi, Bertagnoli - Leris - Tramoni, Moreo.20:14

Formazione MONZA (3-5-2): Di Gregorio - Caldirola, Marrone, Pirola - Molina, Ciurria, Barberis, Mazzitelli, Carlos Augusto - Dany Mota, Gytkjaer.20:24

Manca poco all'inizio di Monza-Brescia. Nel match di andata i padroni di casa si sono imposti 2-1 in trasferta.20:09

Benvenuti alla diretta della partita dei playoff di Serie B, si affrontano Monza e Brescia.20:08