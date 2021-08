All’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, tutto pronto per Pisa-Spal, incontro valevole per la prima giornata di Serie BKT 2021/2022.16:17

D’Angelo decide di puntare su Lucca unico terminale offensivo coadiuvato da Marsura e Sibilli sulla trequarti. In difesa, Caracciolo guida il reparto con Hermannsson al suo fianco mentre Leverbe e Ghiringhelli presidiano le corsie laterali. A centrocampo, il tecnico dei toscani opta per Marin, Touré e Gucher.19:46

Il nuovo tecnico spagnolo Clotet (in tribuna per squalifica e sostituito in panchina dal collaboratore Escobar) risponde con il tridente formato da Colombo, Seck e Di Francesco. Dietro, Vicari è affiancato da Coccolo con Dickmann e Tripaldelli sulle fasce mentre in mediana ci sono Esposito, Viviani e Murgia.19:51