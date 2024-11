Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Carrarese-Pisa, gara valida per la 14esima giornata del campionato di Serie B.14:36

Derby attesissimo allo Stadio dei Marmi dove i padroni di casa della Carrarese, attualmente in zona playout, ospitano la capolista Pisa per una gara che si preannuncia densa di emozioni. Gli uomini di Calabro hanno interrotto, perdendo a Modena, una striscia di sei risultati utili consecutivi che li aveva trascinati fuori dalla zona caldissima della classifica, quelli di Inzaghi invece sono reduci dalle vittorie su Cremonese e Sampdoria che hanno dato ulteriore slancio alla corsa verso la promozione diretta in Serie A. Fischio d'inizio alle ore 15.14:39