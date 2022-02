LIVE BRESCIA - ASCOLI 1-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Mario Rigamonti

Città: Brescia

Capienza: 23072 spettatori08:55

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Brescia-Ascoli, gara valida per la 25esima giornata di Serie B.08:55

Al Mario Rigamonti va in scena una delle gare più attese di questo turno infrasettimanale di Serie B: i padroni di casa del Brescia ospitano l'Ascoli. La squadra di Inzaghi, dopo i pareggi di Cremonese e Pisa, ha la grossa chance di riportarsi almeno in seconda posizione in caso di vittoria. Per il primo posto c'è bisogno anche del contemporaneo inciampo del Lecce. Partita di importanza non inferiore anche per gli ospiti, guidati da Sottil, oggi assente per squalifica, in cerca dei tre punti per accorciare ulteriormente sulle zone altissime della classifica e consolidare il proprio piazzamento in zona playoff.11:41

In campo stasera due squadre, tutto sommato, in buona salute: il Brescia cavalca una striscia di otto risultati utili consecutivi (3V, 5N), l'Ascoli ha totalizzato 13 punti (4V, 1N, 1P) nelle sei gare giocate nel 2022 e non perde da tre. L'unico neo per i padroni di casa è il rendimento casalingo, sotto esame anche stasera, dato che la vittoria davanti al proprio pubblico manca addirittura dal 6 novembre contro il Pordenone: da allora due sconfitte e quattro pareggi, l'ultimo acciuffato per i capelli domenica scorsa contro il Frosinone.09:28

Se il Brescia fatica in casa, l'Ascoli invece ha un rendimento da urlo lontano dal Del Duca. Sono infatti ben cinque le vittorie nelle ultime sei gare esterne per i marchigiani, proprietari, con 26 punti, del secondo miglior score fuori casa di tutto il campionato, proprio dietro a quello dei lombardi, arrivati a quota 29.09:37

Arbitra Antonio Di Martino di Teramo, coadiuvato da Garzelli e Cipriani. Quarto ufficiale Villa. In sala VAR Rapuano con Bresmes ad assisterlo.09:29

FORMAZIONI UFFICIALI: 4-3-1-2 per il Brescia di Inzaghi. Joronen - Karacic, Cistana, Mangraviti, Pajac - Bisoli, Van de Looi, Leris - Jagiello - Palacio, Bajic. A disposizione: Andrenacci, Perilli, Papetti, Andreoli, Bertagnoli, Proia, Spalek, Tramoni, Bianchi, Ayè, Moreo.18:18

FORMAZIONI UFFICIALI: 4-3-1-2 anche per l'Ascoli. Leali - Salvi, Botteghin, Quaranta, Falasco - Collocolo, Buchel, Saric - Maistro - Tsadjout, Bidaoui. A disposizione: Guarna, D’Orazio, Tavcar, Baschitotto, Paganini, Ricci, Dionisi, Iliev, Eramo, Palazzino, Caligara, De Paoli.18:19

Jagiello a supporto di Palacio e Bajic nell'attacco bresciano, Moreo e Tramoni vanno in panchina, mentre nell'Ascoli c'è Maistro al posto di Ricci dietro a Bidaoui e Tsadjout.18:42

Squadre che fanno il proprio ingresso in campo.18:29

Si parte!18:31

Brescia subito in attacco con Palacio che guadagna il primo calcio d'angolo della gara.18:32

2' Pajac calcia a uscire, Tsadjout svetta sul vertice dell'area piccola e libera l'area bianconera.18:32

3' Jagiello imbuca in area per Palacio ma la palla è leggermente lunga e favorisce l'intevento di Leali in uscita bassa.18:33

4' Calcio d'angolo anche per l'Ascoli.18:35

5' Non riesce lo schema ascolano ma Salvi si ritrova comunque la palla tra i piedi e calcia col destro da fuori: palla ampiamente a lato.18:35

5' Saric si presenta sulla trequarti avversaria, prova a saltare Mangraviti centralmente ma il difensore bresciano chiude in calcio d'angolo.18:36

6' Altro schema dalla bandierina che non riesce per gli ospiti, il Brescia libera in fallo laterale.18:36

7' Leris doma un pallone vagante al limite dell'area ascolana, serve Bajic sulla corsa ma il bosniaco non riesce a convergere al centro e un rimpallo favorisce Leali.18:38

8' Traversone pericoloso di Pajac dalla sinistra, Botteghin buca l'intervento ma Leali è pronto nell'anticipo su Bajic.18:39

9' Dalla parte opposta, Maistro serve Tsadjout in area piccola ma l'ex Milan non trova la palla col tentativo di colpo di tacco.18:40

10' OCCASIONE ASCOLI! Ripartenza ospite con Maistro che si isola, prova a trovare la porta da fuori ma vede il proprio tiro respito. La palla finisce sui piedi di Bidaoui che calcia lento sul secondo palo dove, per poco, Tsadjout non arriva all'appuntamento col gol in allungo.18:42

13' Ritmo molto alto in campo con entrambe le squadre votate alla ricerca della verticalizzazione per le punte.18:43

13' Bajic fa da torre per Leris al limite dell'area, il francese però imbuca la palla in area a metà strada tra il bosniaco e Palacio. Rimessa dal fondo per l'Ascoli.18:44

14' OCCASIONE BRESCIA! Rovesciata spettacolare di Leris e palla fuori di poco alla sinistra di Leali!18:45

15' Jagiello e Leris continuano a scambiarsi di posizione a seconda del momento, situazione fluida nel centrocampo bresciano.18:46

16' Serie di cross in area del Brescia ma l'Ascoli non lascia spazi agli avversari.18:47

17' Contropiede ascolano concluso col tiro da fuori di Tsadjout. Joronen para in due tempi.18:47

19' GOL! BRESCIA-Ascoli 1-0! Rete di Palacio! Azione tutta di prima del Brescia con Bisoli che imbuca per Palacio in area. L'ex Inter, partito sul filo del fuorigioco, è freddo sottoporta e batte Leali col piatto destro. Lombardi in vantaggio!



21' Jagiello viene steso nella metà campo bianconera. Punizione per il Brescia che non rinuncia a fare gioco dopo il vantaggio.18:52

22' Leris rientra sul destro e calcia dal limite, la palla viene rimpallata sui piedi di Bisoli che, in precario equilibrio, cerca senza esito la porta di Leali col destro di controbalzo.18:52

24' Si fa sentire il pubblico di casa che non fa mancare il proprio apporto alla squadra di Inzaghi.18:54

24' Doppio cross di Karacic dalla destra, il primo respinto da Botteghin, il secondo bloccato da Leali.18:55

25' Ascoli che fatica a reagire dopo lo svantaggio.18:55

25' Palacio va via a Botteghin in velocità, entra in area dalla sinistra ma sbaglia il servizio per Bajic e Jagiello. La palla rimane a metà strada tra i due e la difesa marchigiana libera.18:56

27' Ammonito Botteghin dopo un intervento pericoloso su Bajic.18:57

28' L'Ascoli prova a uscire dal guscio ma il Brescia sta mettendo davvero tanta energia in questo avvio di gara e gli ospiti non trovano sbocchi per la propria manovra.18:59

29' Tsadjout riesce ad anticipare Mangraviti in area, controlla la sfera e gira al centro dove però non c'è nessun compagno.19:00

30' Rabona di Leris dalla sinistra, la difesa ospite libera.19:01

31' PAJAC! Il laterale croato ha spazio a trenta metri dalla porta di Leali e scocca un sinistro che finisce di poco a lato. Buona potenza, poca precisione.19:02

32' OCCASIONE BRESCIA! Palacio rientra sul destro in area e calcia sul secondo palo. Palla fuori di poco alla sinistra di Leali.19:02

32' Non smette di attaccare il Brescia che sembra avere molte più energie rispetto agli avversari.19:03

34' Bidaoui crossa dalla sinistra, la difesa di casa recupera palla e fa ripartire l'azione offensiva.19:04

34' Calcio d'angolo per il Brescia.19:05

35' Pajac mette in mezzo dalla sinistra, Bisoli viene anticipato da Buchel al limite dell'area piccola.19:06

35' Ammonito Bisoli che stoppa il contropiede ospite strattonando Saric.19:06