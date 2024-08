Aggiorna Diretta-Live

Benvenuti alla diretta della partita della 2^ giornata di Serie B, si affrontano Modena e Bari.19:45

Manca poco all'inizio di Modena-Bari. Entrambe le squadre sconfitte all'esordio in campionato.19:45

Formazione MODENA (4-3-2-1): Gagno - Caldara, Zaro, Pergreffi, Cotali - Battistella, Gerli, Santoro - Palumbo, Gliozzi - Pedro Mendes.20:33

Formazione BARI (3-4-2-1): Radunovic - Pucino, Vicari, Obaretin - Oliveri, Benali, Maita, Dorval - Sibilli, Manzari - Novakovich.19:53

Panchina MODENA: Sassi, Bagheria, Botteghin, Magino, Cauz, Beyuku, Duca, Di Pardo, Abiuso, Bozhanaj, Defrel, Idrissi.19:49

Panchina BARI: Pissardo, Matino, Mantovani, Ricci, Astrologo, Favasuli, Bellomo, Lulic, Lasagna, Faggi, Morachioli, Sgarbi.19:51

Le scelte di Bisoli: Pedro Mendes guida l'attacco, Gliozzi e Palumbo a supporto. In difesa c'è Caldara. Defrel parte dalla panchina.20:33

Le scelte di Longo: Novakovich unica punta, Sibilli e Manzari alle sue spalle. Benali e Maita in mediana, Dorval e Oliveri sulle fasce.19:53

1' Inizio primo tempo di MODENA-BARI! Dirige la gara l'arbitro Scatena.20:31

2' Primo acuto del Bari: Sibilli in area ha spazio e conclude verso la porta, c'è una deviazione, pallone non distante dal palo.20:35

5' Calcio da fermo battuto da Palumbo, prolunga di testa Gliozzi, il pallone rotola sul fondo.20:37

7' Corner di Battistella, sfiora Pedro Mendes, colpo di testa impreciso di Zaro.20:39

8' Ammonito BATTISTELLA per gioco scorretto su Manzari.20:39

11' Possesso Modena: lancio di Gagno, Vicari chiude su Pedro Mendes.20:43

13' OCCASIONE BARI! Ospiti due volte a un passo dal vantaggio: Gagno in uscita chiude lo specchio a Novakovich, in seguito Sibilli da distanza ravvicinata di destro non inquadra il bersaglio.20:45

14' Ammonito MAITA per proteste.20:55

16' Ammonito PALUMBO per gioco scorretto su Manzari.20:47

17' GOL! Modena-BARI 0-1! Rete di Novakovich. Pucino da calcio da fermo colpisce il palo, Novakovich irrompe in scivolata e deposita in rete.



20' Reazione del Modena, ma Gliozzi non riesce ad agganciare la sfera.20:51

23' Cross di Zaro, Vicari spazza in avanti senza fronzoli.20:54

24' Cooling break in corso, pausa ristoro per i giocatori in campo.20:55

25' Ammonito BISOLI (allenatore Modena) per proteste.20:56

26' OCCASIONE BARI! Iniziativa di Novakovich: conclusione dal limite, pallone largo.20:58

27' L'arbitro concede un calcio di rigore al Modena per un intervento in scivolata di Obaretin su Pedro Mendes, controllo Var in corso.21:00

30' L'arbitro Scatena, dopo aver rivisto le immagini al monitor, cambia la sua decisione: cancellato il rigore al Modena, l'intervento in scivolata di Obaretin su Pedro Mendes giudicato regolare.21:03

33' Pressing alto del Modena, Pucino costretto a un lancio in avanti frettoloso.21:05

35' OCCASIONE MODENA! Palumbo dalla bandierina, Radunovic con una grande parata salva su Pedro Mendes, Benali sulla linea di porta nega il gol di nuovo a Pedro Mendes e poi anche a Gliozzi.21:10

37' Tentativo da fuori area di Oliveri, la mira è da registrare.21:09

39' Ammonito MANZARI per gioco scorretto su Gerli.21:10