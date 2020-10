LIVE SALERNITANA - ASCOLI 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

E’ tutto pronto allo Stadio Arechi per Salernitana-Ascoli, incontro valevole per la quinta giornata di Serie B. La direzione arbitrale è affidata al sig. Giua della sezione di Olbia.13:14

La squadra di Castori, ancora imbattuta in campionato, è reduce dal pari di Vicenza. Indisponibile Lombardi, sulla sinistra agirà Cicerelli. Confermato il tandem offensivo formato da Djuric e Tutino.13:14

Gli ospiti hanno trovato il primo successo in campionato nel match del turno infrasettimanale contro la Reggiana. Bajic guiderà il reparto avanzato, sostenuto da Pierini, Sabiri e Chiricò.13:15

Campani pericolosi in area di rigore. Invito di Cicerelli dalla sinistra, Coda manca la deviazione. Nel prosieguo, Leali respinge il cross basso di Casasola. 14:06

Si gioca sotto un diluvio incessante. Il terreno di gioco, per il momento, sembra in buone condizioni. 14:03

Pierini mette il cross dalla trequarti, Tupta non trova la giusta coordinazione.14:05

OCCASIONE SALERNITANA. Battua velenosa di Schiavone: Leali si distende e mette in corner. 14:11

Il tiro dalla bandierina non causa pericoli dalle parti di Leali. 14:12

Pierini cerca l'ingresso in area, la retroguardia campana recupera il possesso. 14:16

Cavion penetra in area e conclude col destro: diagonale respinto da Belec. 14:18

Ci prova ancora Cavion, questa volta dal limite dell'area: sinistro sporcato in corner.14:19

20'

OCCASIONE SALERNITANA. Tutino prende il fondo e scarica in mezzo per Djuric. La punta non ci arriva. 14:21