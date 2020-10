LIVE SPAL - VICENZA 1-1 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Entrambe le formazioni non navigano in buone acque: il Vicenza, neopromosso, è fermo a 2 punti, anche se deve recuperare la partita col Monza; la Spal ha racimolato soltanto 3 punti, frutto di 3 pareggi.14:01

Ancora Spal. Percussione sulla destra e poi Esposito va a terra in area, ma non c'è nulla.14:04

12'

PALO DEL VICENZA! Palla in verticale di Dalmonte per Gori, che parte in posizione regolare, salta Berisha in uscita e poi calcia sul palo esterno! CHE SI E' MANGIATO!14:14