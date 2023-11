Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori15:14 Fonte: Gettyimages

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Sampdoria-Spezia, gara valida per la 14esima giornata del campionato di Serie B.15:14

A Marassi va in scena il derby ligure tra due squadre che, sinora, hanno patito oltremodo il declassamento dalla Serie A al campionato cadetto. I blucerchiati arrivano però a questo appuntamento in modo migliore rispetto ai bianconeri dopo le due vittore consecutive, su Palermo e Modena, che li hanno portati appena sopra la zona caldissima della classifica. I problemi non sembrano invece finiti per gli ospiti che, seppur reduci dai pareggi con Lecco e Ternana, hanno ottenuto una sola vittoria da inizio stagione e navigano in 18esima posizione a tre punti dalla quota salvezza. Fischio d'inizio alle 20.30.15:21

Dirige il match Giua, coadiuvato da Mondin e Cavallina. Quarto ufficiale: Galipò. In sala VAR ci sono Valeri e Miele.15:25

FORMAZIONE UFFICIALE SAMPDORIA: 4-3-1-2 per i padroni di casa. Stankkovic - Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano - Kasami, Yepes, Vieira - Borini - Verre, Esposito. A disposizione: Tantalocchi, Askildsen, Panada, Ricci, De Luca, Conti, La Gumina, Girelli, Langella, Costantino, Stojanovic, Delle Monache.20:16

FORMAZIONE UFFICIALE SPEZIA: D'Angelo sceglie il 4-3-2-1. Dragowski - Amian, Bertola, Nikolaou, Elia - Cassata, Salvatore Esposito, Kouda - Antonucci, Verde - Moro. A disposizione: Zoet, Moutinho, Ekdal, Francesco Esposito, Cipot, Pietra, Zurkowski, Krollis, Corradini, Muhl, Gelashvili, Candelari.20:28

Pirlo opera un solo cambio rispetto alla vittoria sul Modena: in attacco c'è infatti Verre con Borini e Sebastiano Esposito, panchina per De Luca. Nello Spezia sono invece ben cinque i cambi operati dal nuovo tecnico D'Angelo, chiamato a sostituire Alvini. Non c'è Reca mentre Muhl, Candelari, Kouda e Francesco Pio Esposito si siedono in panchina. Al loro posto in campo ci sono Nikolaou, Elia, Verde e Moro. Giocano dunque dal 1' due dei tre fratelli Esposito, Sebastiano nella Samp e Salvatore nello Spezia, con Francesco Pio pronto a subentrare tra le fila spezzine a gara in corso.20:24

Cielo sereno e 13 gradi a Marassi dove è tutto pronto per l'inizio del match.20:26

Si comincia!20:32

2' Kasami cerca Esposito in verticale, la difesa spezzina libera in fallo laterale. Inizio a ritmo sostenuto da ambo le parti, non sta mancano l'agonismo.20:34

3' Verre al cross dalla destra, Bertola chiude in corner anticipando Borini al limite dell'area piccola.20:35

3' Dragowski esce in presa alta e fa sua la sfera calciata dalla bandierina.20:35

5' Esposito inventa per Cassata che viene travolto al limite dell'area da Yepes. Punizione da posizione interessante per lo Spezia, sul pallone Salvatore Esposito.20:38

5' Giua estrae anche il giallo per Yepes.20:38

6' Esposito calcia direttamente verso la porta ma colpisce in pieno la barriera. Calcio d'angolo per lo Spezia.20:39

7' La Samp prova a distendersi in velocità nel campo avversario ma Verre è ben contenuto dalla difesa ospite. La Samp rimane comunque in zona offensiva dopo un fallo di mano di Cassata.20:40

8' Altro fischio di Giua ch ravvisa un fallo di Borini ai danni di Amian.20:40

10' Elia prova l'assist per i compagni a centroarea ma viene chiuso in corner. Altra opportunità dalla bandierina per lo Spezia.20:42

10' Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina di Verde, lo Spezia rimane comunque in possesso della sfera nel campo doriano.20:43

11' Cassata perde palla sulla pressione di tre avversari, poi commette fallo su Kasami. Palla che torna alla Samp dopo una fase di possesso prolungato dello Spezia.20:43

11' GOL! SAMPDORIA-Spezia 1-0! Rete di Depaoli. Borini cerca la porta dal limite dell'area, una deviazione della difesa ospite finisce per favorire l'inserimento di Depaoli sul secondo palo. L'ex Verona è in posizione regolare e fa secco Dragowski col destro di prima da due passi.



14' Reagisce subito lo Spezia con Kouda al cross dalla destra, Depaoli anticipa tutti mettendo la palla in corner in scivolata.20:46

15' OCCASIONE SPEZIA! Altro spunto dello Spezia con Elia che pesca Amian in area, il difensore ospite non colpisce bene e manca la porta di testa da pochi passi.20:47

16' Punizione per lo Spezia in zona offensiva, tutti in area alla ricerca del pallone messo in mezzo da Verde.20:48

16' GOL! Sampdoria-SPEZIA 1-1! Rete di Kouda. Amian svetta al centro dell'area e colpisce la traversa a Stankovic battuto, Kouda è il più lesto di tutti ad avventarsi sul pallone e insacca il pareggio col destro!



18' Non c'è la reazione della Samp con lo Spezia che arriva ancora al cross dalla destra con Kouda. Stankovic riesce però a bloccare la palla senza problemi.20:51

20' Punizione per la Samp in zona offensiva dopo un fallo di Elia su Depaoli.20:52

21' Lo schema della Samp porta Verre al cross dalla destra ma la difesa ospite riesce a respingere. I blucerchiati perdono molti metri ma rimangono in possesso della palla.20:53