La Cremonese è reduce dal ko in trasferta a Cosenza: sconfitta di misura (0-1) a causa del gol realizzato dal difensore rossoblù Tommaso D'Orazio al 30’ del primo tempo. Nello scorso campionato, la squadra grigiorossa ha però vantato il quarto rendimento casalingo, con 32 punti conquistati in 19 giornate (media di 1,68 punti a gara) grazie a nove vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte.19:53

Nonostante la rete di Nicolas Schiavi, pure la Carrarese ha perso all’esordio in questa Serie B: 1-2 sul campo del Cesena, complice la doppietta dell’attaccante classe 2003 Cristian Shpendi. Dall’arrivo dell’attuale tecnico Calabro, i giallazzurri hanno giocato 25 partite e raccolto 14 vittorie, nove pareggi e soltanto due sconfitte tra Serie C e appunto la scorsa sfida di B.19:54

FORMAZIONI UFFICIALI: La Cremonese si schiera con un 3-5-2 in cui figurano: Fulignati - Antov, Ravanelli, Bianchetti - Sernicola, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Barbieri - Bonazzoli, De Luca. All. Stroppa. A disposizione: Saro, Jungdal – Lochoshvili, Moretti, Quagliata – Falletti, Majer, Milanese, Zanimacchia – Johnsen, Nasti, Vazquez, Tsadjout.20:00

Mister Stroppa conferma in toto la difesa a tre, cambiando però qualcosa sia a centrocampo che in attacco. Collocolo non convocato, quindi spazio a Vandeputte, mentre Barbieri viene preferito da titolare quale quinto di sinistra al posto di Quagliata. In avanti c’è ancora De Luca, supportato però oggi dall’inizio da Bonazzoli anziché Tsadjout.20:01