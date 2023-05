Benvenuti allo Stadio Gigi Marulla di Cosenza per la sfida tra Cosenza e Brescia, gara valida per l’andata del playout di Serie B.20:01

I padroni di casa non vincono in campionato dall’1-0 interno ai danni del Pisa del 1 aprile e nelle ultime 7 giornate hanno ottenuto 5 pareggi e 2 sconfitte.20:03

La gara di andata di campionato, giocata in Calabria è terminata 1-1, mentre il ritorno, sul campo dei lombardi, è finito 2-1 per i padroni di casa.20:05

Marras è ancora a terra e non sembra in grado di proseguire la gara.20:47

Cambio per il Cosenza. Esce il trequartista Manuel Marras ed entra l'attaccante Massimo Zilli.20:48

19'

Grande azione di Brescianini, che pennella un bel cross per Zilli, che non arriva per un soffio al colpo di testa decisivo.20:52