Benvenuti allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro per la sfida tra Catanzaro e Juve Stabia, gara valevole per la seconda giornata del campionato di Serie B 2024-25.20:00

I padroni di casa alla prima giornata hanno pareggiato in casa contro il Sassuolo, dopo il 4-1 patito dall’Empoli in Coppa Italia, con tanto di eliminazione.20:01

Gli ospiti invece hanno riscattato l’uscita dalla Coppa Italia al cospetto dell’Avellino andando a vincere per 3-1 in casa del Bari.20:02

Gli ultimi due scontri diretti tra le due squadre, nel Gruppo C della Serie C 2022-23, si sono conclusi con altrettante vittorie per i calabresi.20:03