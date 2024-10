Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Cesena e Brescia, gara valida per la decima giornata del campionato di serie B. 13:55

Il Cesena si trova al tredicesimo posto in classifica con undici punti, al pari di Sampdoria e Salernitana. La squadra di Mignani viene da due sconfitte consecutive, l’ultima proprio con la Sampdoria al Manuzzi (3-5).13:55

Il Brescia invece occupa il sesto posto con tredici punti. Nell’ultimo turno la squadra di Maran ha subito una pesante sconfitta in casa contro il Sassuolo per 2-5.13:55

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cesena si schiera con il 3-4-2-1: Pisseri – Ciofi, Prestia, Mangraviti – Adamo, Calò, Bastoni, Donnarumma – Berti, Tavsan – Shpendi. A disposizione: Chiarello, Mendicino, Hraiech, Ceesay, Celia, van Hooijdonk, Antonucci, Klinsmann, Francesconi, Pieraccini, Pitti, Siano. All. Mignani.14:36

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Brescia scende in campo con il 4-3-1-2:Lezzerini – Dickmann, Corrado, Adomi, Jallow – Bjarnason, Verreth, Besaggio – Olzer – Juric, Papetti. A disposizione: Paghera, Calvani, Bianchi, Buhagiar, Nuamah, Fogliata, Andrenacci, Bertagnoli, Borrelli. All. Maran.14:36

Il Brescia deve fare a meno degli indisponibili Cistana, Bisoli, Galazzi, Moncini e Muca. Dickmann per Cistana, Bjarnason per Fogliata e Papetti per Borrelli le scelte di Maran.14:42