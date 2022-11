LIVE PARMA - MODENA 0-0 SERIE B 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al Tardini tutto pronto per Parma-Modena, anticipo della quattordicesima giornata di Serie B.14:59

Derby emiliano tra i ducali, reduci da quattro successi di fila tra le mura amiche, e i canarini in striscia negativa da quattro gare di campionato (2N, 2P).14:10

4-3-1-2 anche per il Modena: Gagno - Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Renzetti - Magnino, Gerli, Armellino - Tremolada - Falcinelli, Bonfanti. A disp.: Seculin, Oukhadda, Piacentini, Ponsi, Azzi, De Maio, Panada, Poli, Duca, Mosti, Marsura, Giovannini.14:55

Out Diaw, Tesser si affida al tandem Falcinelli-Bonfanti con Tremolada a supporto. Armellino preferito a Poli in mediana, Silvestri e Renzetti al posto di Cittadini e Azzi in difesa.15:00