Da Benevento - Perugia é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!16:59

Sará sicuramente una vacanza diversa per le due formazioni: le due squadre torneranno in campo a metá Gennaio, dopo la sosta.16:59

Seconda vittoria consecutiva per il Perugia che abbandona l'ultima posizione in classifica e si avvicina alla zona salvezza. Passo indietro invece per il Benevento che non é riuscito a recuperare il gol iniziale di Lisi ed é naufragato alla doppietta di Luperini.16:58

90'+7' FINISCE BENEVENTO - PERUGIA! 0-2 il finale, decidono le reti di Lisi e Luperini.16:57

90'+5' Punizione dalla trequarti per il Benevento: schema per Acampora, pallone filtrante per Farias troppo lungo.16:54

90'+4' KOUAN! Santoro scarica per l'accorrente compagno che, da buona posizione, calcia alto.16:53

90'+3' Altro contropiede del Perugia, Luperini sbaglia il passaggio decisivo per Kouan.16:52

90'+2' Casasola porta la palla sulla bandierina per poi ripartire: secondi preziosi per il Perugia.16:51

90'+1' Sette i minuti di recupero.16:50

90' MELCHIORRI! Entrato molto bene in partita la punta che, da buona posizione, sfiora il sette!16:49

89' Perugia che chiude in avanti, Melchiorri guadagna un prezioso angolo.16:49

88' Sostituzione PERUGIA: esce Marco Olivieri, entra Christian Kouan.16:48

88' Sostituzione PERUGIA: esce Paolo Bartolomei, entr Edoardo Iannoni.16:48

86' SUBITO UNA OCCASIONE PER SIMY! La punta trova in area un pallone vagante ma, da due passi, calcia alto!16:46

85' Sostituzione BENVENTO: esce Riccardo Improta, entra Simy.16:45

83' GOL! Benevento - PERUGIA 0-2! Rete di Gregorio Luperini. Melchiorri recupera palla, crossa al centro per il compagno che, da due passi, insacca il 2-0!



81' MELCHIORRI! Cross di Luperini, in spaccata al volo la punta manda di poco alto!16:43

80' Mancano dieci minuti alla fine, Benevento che, dopo aver rischiato di rimanere in dieci, continua a spingere per cercare il pareggio.16:40

79' Sostituzione PERUGIA: esce Giuseppe Di Serio, entra Federico Melchiorri.16:39

79' AMMONITO Gennaro Acampora. Giallo per il mediano che stende Di Serio lanciato in contropiede, in precedenza Piccinini aveva estratto il rosso diretto. 16:39

77' Richiamato al VAR Piccinini per valutare il colore del cartellino per Acampora: l'arbitro ha estratto il rosso diretto per un fallo su Di Serio, dopo aver visto le immagini, decide per il giallo. 16:40

75' Tiro cross di Farias, Dell'Orco allontana: spinge, con forza, il Benevento.16:35

74' Sostituzione PERUGIA: esce Francesco Lisi, entra Yeferson Paz.16:34

73' Angella anticipa Thiam sul secondo palo, dopo che Improta aveva crossato con precisione per il giovane attaccante.16:33

72' Palla persa di Karc, pare il contropiede del Perugia: il lancio di Lisi é troppo potente per Luperini.16:32

71' Altro colpo di testa di Angella, ancora attento Palerari.16:29

70' Bartolomei mette in mezzo, Cappellini anticipa tutti e mette in angolo.16:29

69' Improta stende Lisi, punizione dalla sinistra per il Perugia.16:28

68' Abbastanza nervoso Forte, ennesimo fallo della punta nel tentativo di recuperar palla.16:28

66' Improta cerca Forte, la punta non controlla: Benevento che spinge ma fatica a rendersi pericoloso.16:26

65' Gran ritorno di Thiam che ferma il contropiede di Casasola, che si era lanciato in velocità.16:24

64' Ci prova Veseli dalla distanza, una deviazione di Dell'Orco manda in angolo la sfera.16:23

62' OLIVIERI! Altra conclusione della punta, un destro a giro che esce di pochissimo!16:21

60' Botta in faccia per Gori dopo un contrasto con Thiam, si ferma il gioco.16:20

59' Sostituzione BENEVENTO: esce Antonino La Gumina, entra Diego da Silva Farias.16:20

59' Sostituzione BENEVENTO: esce Mattia Viviani, entra Nermin Karić.16:20

59' Sostituzione BENEVENTO: esce Andrés Tello, entra Pape Thiam.16:20

57' Rischia molto La Gumina per delle proteste reiterate con Piccinini, l'arbitro lo allontana facendogli capire che alla prossima sará cartellino.16:16

55' Sempre pericoloso Casasola sulla destra, il laterale si porta peró la palla sul fondo prima di crossare.16:15

54' Angolo Perugia, fallo in attacco di Angella su Paleari che si era lanciato in presa alta.16:14

52' CHE PARATA DI GORI! Punizione a giro di La Gumina, il portiere in tuffo blocca la sfera!16:12

51' Dell'Orco prende palla ma anche La Gumina, punizione al limite dell'area per il Benevento.16:10

50' Acampora con un sinistro a giro, palla che supera la porta di Gori.16:09

49' Angolo Perugia, colpo di testa di Angella, palla alta sopra la traversa.16:08

48' OLIVIERI! Sinistro potente dalla distanza, si distende Paleari che respinge.16:08

47' Secondo tempo che inizia con lo stesso ritmo del primo, squadre che si affrontano a viso aperto.16:07

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI BENEVENTO - PERUGIA!16:05

46' Sostituzione PERUGIA: esce Aleandro Rosi, entra Gabriele Angella.16:05

46' Sostituzione BENEVENTO: esce Edoardo Masciangelo, entra Daam Wonnebald Foulon.16:05

Cannavaro ora ha l'intervallo per imbastire una nuova strategia, con il Perugia di Castori che potrà sfruttare le ripartenze forte del gol del vantaggio.16:04

Prima della rete occasioni da entrambe le parti, con il Benevento vicinissimo al vantaggio con La Gumina e Forte: palo per l'ex Venezia dopo un potente sinistro.16:04

Un appassionante primo tempo viene sbloccato dal Perugia proprio nel finale, con un Lisi lasciato troppo solo sul secondo palo che puó insaccare il cross di Casasola.16:04

45'+4' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI BENEVENTO - PERUGIA! Ospiti in vantaggio per 0-1 grazie al gol allo scadere di Lisi.15:49

45'+3' Convalidato il gol, Perugia in vantaggio.15:49

45'+2' Check del VAR per convalidare il gol: da capire la posizione di partenza di Lisi.15:48

45'+1' GOL! Benevento - PERUGIA 0-1! Rete di Francesco Lisi. Cross di Casasola, l'esterno sul secondo palo ha il tempo di stoppare e, di destro, battere un incolpevole Paleari.



45' Un minuto di recupero.15:46

44' Chiude in avanti il Benevento, dopo un buon primo tempo del Perugia.15:45

42' Si ritorna a giocare, conclusione di Acampora ribattuta da Sgarbi.15:44

41' Problemi per Rosi dopo uno scontro con Forte: gioco momentaneamente fermo.15:42

40' Nessuna rete ma veramente tante emozioni al Vigorito, che partita in questo Santo Stefano!15:40

39' CASASOLA! Una conclusione erronea di Lisi si trasforma in assist per il compagno: sinistro potente che Paleari blocca in due tempi.15:39

37' IMPROTA! Sinistro potente dell'ex Lanciano, palla alta di poco.15:38

36' AMMONITO Andrés Felipe Tello. Spinta inutile a Casasola, che stava battendo rapidamente una rimessa: giallo anche al colombiano. 15:37

35' Improta porta palla e scarica per La Gumina, la punta anticipata al momento del tiro da Sgarbi.15:37

34' Lisi cade al limite dell'area dopo un tentativo di dribbling su Veseli, Piccinini é vicino e dice che si puro continuare a giocare.15:35

33' Improta e Masciangelo a dare ampiezza in fase offensiva, con il Benevento che peró torna a quattro in fase difensiva.15:34

32' Continua a spingere il Perugia, conclusione a giro di Lisi che Paleari blocca facilmente.15:32

30' Cross di esterno di Lisi, Di Serio si lancia sul primo palo ma non arpiona il pallone.15:30

29' Partita che si sta innervosendo, molti i fischi di Piccinini in questi ultimi minuti.15:29

27' Scintille tra Viviani e Olivieri, Piccinini interviene per portare calma.15:28

26' Angolo di Viviani, Gori in uscita blocca il pallone e lancia immediatamente Olivieri.15:27

25' PALO DI FORTE! La Gumina apre per la sua punta, conclusione potente che il portiere manda sul legno!15:26

23' AMMONITO Mattia Viviani. Palla persa del mediano che trattiene Luperini, evitando la ripartenza ospite. 15:24

22' AMMONITO Aleandro Rosi. Il difensore duro su Improta, Piccinini prima lascia il vantaggio, poi estrae il cartellino. 15:23

22' Benevento che aspetta il Perugia, cross di Lisi al centro ma Paleari fa suo il pallone.15:23

20' Gran palla di Casasola per Di Serio, la torre della punta per Luperini é troppo debole, con Tello che allontana.15:20

19' Viviani con un destro improvviso, deviazione ed altro angolo per il Benevento.15:19

18' Masciangelo entra in area e crossa per l'accorrente Acampora, Santoro spazza via.15:18

16' Primo quarto d'ora ricco di emozioni, occasioni, conclusioni ma ancora nessun gol.15:18

15' Lisi serve Santoro, il tiro é deviato da Veseli in angolo.15:16

14' LA GUMINA! Destro potente della punta, Gori si distende e controlla l'uscita della sfera.15:15

13' Angolo per il Benevento: allontana Di Serio sul primo palo.15:13

12' TELLO! Sinistro a giro del colombiano che viene sporcato da Dell'Orco, Gori in tuffo mette in angolo.15:12

11' Scambio Forte - Viviani, la conclusione del regista é respinta.15:12

9' Angolo per il Perugia, palla al centro di Bartolomei ma fallo in attacco di Rosi che travolge Glik.15:10

8' Punizione di Bartolomei, palla che si stampa sulla barriera.15:09

7' AMMONITO Kamil Glik. Il polacco stende Luperini al limite dell'area, giallo per lui e punizione da posizione molto interessante per il Perugia. 15:08

6' ACAMPORA! Sinistro potentissimo del mediano, palla che termina di poco a lato.15:07

5' DOPPIA OCCASIONE PER DELL'ORCO! Schema su angolo per porta alla conclusione del difensore: il primo tiro é respinto, il secondo termina di pochissimo a lato!15:06

4' Benevento che sembra essere disposto a quattro in difesa, Veseli da terzino destro, Tello da esterno.15:05

3' Palla persa di Lisi, Acampora prova a lanciare subito Forte che peró non puó arrivare sulla sfera.15:04

2' Che rischio per Paleari che perde il pallone sulla sua trequarti, non ne approfitta il Perugia.15:02

1' INIZIA BENEVENTO - PERUGIA! Primo pallone per i locali.15:01

Dirige il match l'arbitro Marco Piccinini di Forlì.14:48

Castori opta per Di Serio in avanti in coppia con Olivieri, sulla trequarti Lupertini e non Kouan, Rosi preferito ad Angella in difesa.14:48

Cannavaro sorprende con una formazione che potrebbe schierarsi a cinque a centrocampo, con Improta e Masciangelo sulle fasce e Veseli da terzo di difesa. Mediana con Acampora, Viviani e un Tello che puó muoversi alle spalle di La Gumina e Forte.14:47

La formazione del PERUGIA: 3-4-1-2 per gli ospiti, Gori - Sgarbi, Dell’Orco, Rosi - Casasola, Santoro, Bartolomei, Lisi - Luperini - Di Serio, Olivieri. A disp. Furlan, Abibi, Angella, Vulikic, Baldi Leon, Righetti, Paz, Iannoni, Kouan, Strizzolo, Melchiorri.14:45

Sono ufficiali le formazioni del match: BENEVENTO con il 4-3-1-2, Paleari - Veseli, Glik, Capellini, Masciangelo - Improta, Viviani, Acampora - Tello - Forte, La Gumina. A disp. Manfredini, Pastina, Leverbe, Foulon, El Kaouakibi, Schiattarella, Thiam Pape, Karic, Koutsoupias, Ciano, Farias, Nwankwo.14:44

Le Streghe vogliono continuare la propria striscia di risultati utili ed allontanare la zona play out, dopo un inizio di stagione difficile; ospiti ultimi in classifica e alla ricerca di quella vittoria che avvicinerebbe la salvezza.14:42

Continua questa giornata di Santo Stefano dedicata alla Serie B, al Vigorito il Benevento ospita il Perugia con in palio tre punti fondamentali per le due formazioni.14:40