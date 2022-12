Da corner, Osorio si gira a centro area, destro in orbita.16:52

Candela non s'intende con Joronen, angolo regalato ai ducali.16:51

Vazquez apre per Juric, colpo di testa di Oosterwolde, Joronen si accartoccia sulla sfera.16:51

Bonny dal limite, piattone indirizzato verso la porta trova Benedyczak sulla traiettoria, in fuorigioco.16:50

Zampano s'incunea in area dalla sinistra, Valenti è ben posizionato.16:46

Crampi anche per Ceccaroni, gioco fermo.16:44

Camara centra basso da sinistra, Benedyczak è in ritardo a centro area.16:39

AMMONITO Estevez per perdita di tempo.16:37

ULTIMO CAMBIO VENEZIA. Energie fresche sulla fascia: Candela per Haps.16:33

SOSTITUZIONE VENEZIA. Crampi per Crnigoj, Vanoli si gioca la carta Cuisance.16:32

Tutino si divora il gol su passaggio illuminante di Vazquez ma era in fuorigioco.16:30

Svoboda arriva sul fondo, Chichizola sicuro in presa.16:29

Pohjanpalo prolunga di testa per Novakovich, fermato al limite da Bernabe.16:29

GOL! VENEZIA-Parma 1-2! Rete di Pohjanpalo. Tiro cross teso di Pierini, Chichizola non trattiene, zampata vincente di Pohjanpalo. 16:28

Pierini allarga per Haps, Oosterwolde di testa anticipa Pohjanpalo.16:25

Tessmann inventa per Busio che spreca con un sinistro fuori misura.16:23

SOSTITUZIONE VENEZIA. Vanoli aumenta il peso offensivo: Pierini per Ceppitelli.16:21

SOSTITUZIONE VENEZIA. Staffetta in attacco tra Novakovich e Johnsen.16:21

Johnsen porta scompiglio in area ducale, Del Prato tocca in angolo.16:19

Tutino sfonda in area dalla sinistra, Ceppitelli libera.16:10

50'

GOL! Venezia-PARMA 0-2! Doppietta di Vazquez. Sohm di tacco in area per Vazquez che aggira Joronen e da posizione defilata deposita in rete.



16:09