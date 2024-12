Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Renzo Barbera

Città: Palermo

Capienza: 36822 spettatori17:24 Fonte: Gettyimages

Buona serata e buon Santo Stefano! Benvenuti alla diretta scritta di Palermo-Bari, gara valida per la 19esima giornata del campionato di SerieBKT. 17:24

Palermo e Bari si sono già affrontate 46 volte in Serie BKT: il bilancio è favorevole ai rosanero, che vantano 16 successi a fronte di 14 vittorie biancorosse (16 i pareggi).17:34

Il Palermo ha perso gli ultimi tre incontri in Serie BKT e non ha mai registrato più sconfitte consecutive in cadetteria nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).17:36

Il Bari ha perso gli ultimi due incontri di Serie BKT senza segnare (contro Pisa e Südtirol) e non registra tre sconfitte di fila senza reti all’attivo nel torneo cadetto da aprile 2017. 17:36

Il Palermo di Dionisi, al tredicesimo posto in classifica, arriva da tre sconfitte consecutive ed ha urgente bisogno di punti per risollevarsi in classifica e per riaccendere l’entusiasmo di una tifoseria che ha perso fiducia nella squadra. Il tecnico rosanero è sotto pressione: il suo futuro sulla panchina potrebbe dai risultati di queste ultime due gare del 2024. 17:38

Il Bari, settimo in classifica con 24 punti, dopo aver interrotto la propria striscia di 14 risultati utili di fila a Pisa, ha perso anche in casa con il Südtirol. Anche per il pugliesi di Longo si tratta di un Boxing Day molto delicato. 17:42

FORMAZIONE PALERMO (3-4-1-2): Desplanches - Nikolaou, Baniya, Ceccaroni - Diakite, Segre, Ranocchia, Di Francesco - Verre - Le Douaron, Brunori.17:47

FORMAZIONE BARI (3-5-1-1): Radunovic - Mantovani, Pucino, Vicari - Dorval, Maita, Benali, Lella, Favasuli - Falletti - Lasagna.17:48

Dionisi si gioca tutto con Verre a supporto di Le Douaron e Brunori che torna titolare (non lo era dal 6 ottobre scorso). Out Di Mariano per un problema al ginocchio. 17:59

Longo torna alla mediana a cinque con Lella e si affida a Falletti a supporto di Lasagna. Riecco Maita a centrocampo. Favasuli è titolare.17:59

A dirigere la partita è Simone Sozza della sezione di Seregno, coadiuvato per l’occasione dagli assistenti Fabiano Preti della sezione di Mantova e Alex Cavallina della sezione di Parma. Quarto ufficiale è Enrico Gemelli della sezione di Messina, mentre al VAR ci sono Aleandro Di Paolo (Avezzano) insieme all’AVAR Daniele Minelli (Varese).17:51

Le squadre fanno ora il loro ingresso in campo al 'Barbera'. C'è aria di contestazione sugli spalti.19:06

1' È cominciata PALERMO-BARI. Primo possesso per gli ospiti.18:04

2' Colpo di testa di Le Douaron! Subito un'occasione per il Palermo con lo stacco a centro area del francese sul bel cross da destra di Diakite. Frustata potente ma centrale che Radunovic blocca.18:07

3' Falletti incespica sul pallone in area sul suggerimento di Lasagna. Sarà rimessa dal fondo.18:07

4' TRAVERSA DI BRUNORI! Bruttissimo errore di Falletti che regala il pallone all'attaccante rosanero che senza pensarci controlla e calcia da fuori area sorprendendo Radunovic e stampando in pieno la traversa.18:09

4' RISPONDE IL BARI CON DORVAL! Si dispiegano bene i pugliesi con Falletti che apre a destra per Dorval che rientra sul piede forte e cerca il primo palo dal perimetro. Traiettoria stretta di un metro. Sembrava comunque esserci Desplanches.19:01

6' Primi minuti di gara decisamente effervescenti con occasioni da entrambe le parti.18:13

8' Punizione dal limite di Falletti, anche se da posizione molto decentrata: conclusione debole e centrale che viene raccolta agevolmente da Desplanches dopo il rimbalzo a terra.18:12

9' Altra buona potenziale opportunità per il Bari ma Dorval sbaglia il controllo in area. Il pallone diventa facile preda di Desplanches.18:14

10' Favasuli converge da sinistra e, entrato in area, ubriaca di finte Ceccaroni e calcia col destro. Si rifugia in corner Desplanches.18:15

11' Colpo di testa di Vicari che colpisce tutto solo da corner in terzo tempo ma manda alto. Cominciano ad essere diverse però le occasioni per il Bari.18:31

15' Prova ora ad alleggerire la pressione il Palermo giostrando il pallone nella metà campo avversaria.18:18

15' Conclusione di Le Douaron che gira in mischia sugli sviluppi di una punizione in favore del Palermo. Tiro contratto che diventa un passaggio per Radunovic.18:20

18' Ranocchia cerca l'uno contro uno in area ma viene fermato da Pucino.18:22

18' TIRO DI DI FRANCESCO! Si costruisce il 'suo' tiro a giro sul secondo palo rientrando da sinistra. Esplode un gran destro diretto sotto la traversa che Redunovic riesce però ad alzare con un guizzo.18:23

19' OCCASIONE PER LE DOUARON! Stacca lui sul primo palo su angolo battuto da Ranocchia. Colpo di testa alto da posizione più che favorevole. Poteva fare meglio qui. 18:25

22' Fase della partita favorevole al Palermo dopo un buon avvio del Bari. Match divertente al netto dell'altissima posta in palio.19:02

24' Fallo di Mantovani ai danni di Le Douaron che stava partendo a campo aperto. Proteste rosanero per un giallo che Sozza non estrae.18:29

26' Brunori cerca di girarsi in area e viene trattenuto vistosamente da Vicari: ma era tutto nullo per il precedente ed evidente controllo di braccio dell'attaccante rosanero. 18:30

29' Le Douaron murato in area dopo il lavoro di sfondamento a destra da parte di Diakite. Forse il francese avrebbe potuto scaricare per Verre meglio posizionato.18:33

30' DESTRO DI FALLETTI! Ripartenza individuale dell'uruguaiano che da sinistra si accentra e, con grande spazio, calcia in porta. Si allunga Desplanches in corner. 18:35

31' Lella cerca una girata complicata di testa sulla punizione tesa di Falletti. Era troppo avanti col corpo e manda alto. 18:35

33' Lasagna cerca uno strappo da solista a campo aperto, Segre lo ferma con un intervento pulito in ripiegamento.18:37

34' Mantovani mette una pezza in area piccola sulla penetrazione di Ceccaroni. 18:41

34' Di Francesco cerca la frustata di controbalzo su un cross di Diakite che Brunori non era riuscito a impattare di testa. Palla lontana dallo specchio.18:41

35' Dall'altra parte chiusura decisiva di Nikolaou che riesce a opporsi al mancino da dentro l'area di Lasagna che stava per sfruttare una pregevole assistenza col tacco di Falletti. 18:40

39' Di Francesco murato in area da Pucino. Era stato splendido lo sviluppo della ripartenza da parte del Palermo.18:43

41' GOL! PALERMO-Bari 1-0. Ha segnato Le Douaron! L'ex Brest la sblocca in mischia da corner con un destro che spiazza Radunovic dopo un assist involontario e sfortunato di Falletti che non riesce a controllare nella propria area. Secondo centro consecutivo per il francese, il primo al 'Barbera'.



43' Stava spingendo e creando tanto il Palermo: il vantaggio era tutto sommato nell'aria. 18:47

45' Chance per Diakite che prende bene il tempo di testa su una punizione battuta in area da Ranocchia. Pallone sulla parte alta della rete.18:49

45' Ci sarà un solo minuto di recupero.18:49

45'+1' AMMONIZIONE PER IL PALERMO. Brunori in ritardo su Lella. Protesta l'attaccante per un giallo forse severo. 18:51

45'+1' FINE PRIMO TEMPO: PALERMO-BARI 1-0 Decide sin qui il secondo gol consecutivo di Le Douaron.18:51

Nonostante le premesse ad altissima tensione, Palermo-Bari è una gara estremamente piacevole e ricca di emozioni nello svolgimento del suo primo tempo. I rosanero la sbloccano al minuto 41 grazie al guizzo in mischia di Le Douaron. Vantaggio legittimato dalla precedente traversa di Brunori e da un paio di ottime chance per Di Francesco. Anche il Bari aveva calciato un due volte pericolosamente verso la porta con Dorval e Falletti. 18:55

Con questo risultato il Palermo aggancerebbe il Bari a 24 punti in classifica.18:56

46' SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Di Francesco, dentro Lund.19:06

46' SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Falletti, dentro Manzari.19:07

46' INIZIO SECONDO TEMPO. Si ricomincia con una novità per parte.19:07

47' Lasagna non trova la coordinazione per impattare un tentativo di assist morbido da parte di Manzari. 19:09

48' Gioca bene il Bari nello stretto con Lella che trova bene Manzari la cui conclusione è però debole e risulta un passaggio per Desplanches. 19:11

51' Favasuli non arriva per questione di millimetri su un cross a rientrare da sinistra di Lella. Era stato funzionale il velo di Lasagna.19:14

53' Ha il Bari il pallino del gioco in questo avvio di ripresa.19:14

54' DIAKITE RISCHIA UN PASTICCIO! Retropassaggio sbilenco che mette in crisi Desplanches: il portiere del Palermo riesce in qualche modo ad arpionare il pallone e a spazzare.19:17

55' Brunori cerca il jolly da metà campo, pallone troppo docile. 19:18

56' Conclusione di Benali da dentro l'area contestata dalla difesa del Palermo. Raccoglie Desplanches.19:17

57' PALO DI LASAGNA! Conclusione mancina in diagonale che rimbalza sulla parte interna del palo senza però valicare la linea di porta. Sarebbe stato comunque tutto vano per la posizione di partenza irregolare dell'attaccante. 19:20

58' SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Verre, dentro Vasic.19:20

59' Momento complicato ora per il Palermo, rumoreggia il 'Barbera'.19:20

59' Piazzato da dentro l'area di Manzari che tutto solo colpisce sporco: tiro masticato che per poco non diventa un assist per i compagni ma alla fine termina sul fondo.19:21

61' AMMONIZIONE PER IL PALERMO. Giallo a Segre che non è tra i diffidati.19:23

64' Lasagna cerca la sponda in area per Lella, pallone un po' lungo su cui si avventa Desplanches in uscita.19:25

65' Ceccaroni cerca il mancino dal limite dell'area, pallone masticato che si perde sul fondo. 19:26

65' AMMONIZIONE PER IL BARI. Maita atterra Brunori che puntava l'area. 19:27

66' PUNIZIONE DI BRUNORI! Dai 22 metri, un po' decentrati, prova a sorprendere Radunovic sul suo palo. Palla larga di mezzo metro.19:29

67' Negli ultimi minuti il Palermo ha però interrotto forcing del Bari. 19:29

68' SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Lella, dentro Olivieri.19:29

68' SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Favasuli, dentro Sibilli. 19:30

68' SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Maita, dentro Maiello.19:30

69' Vasic calcia verso la porta del Bari dopo un precedente tentativo lisciato. Conclusione debole bloccata da Radunovic.19:31