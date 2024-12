Palermo-Bari 1-0 pagelle: decide ancora Le Douaron. Falletti, che disastro, il Barbera fischia tutti

I rosanero trovano un gol nel I tempo e riescono a portare a casa la vittoria. La gara si svolge su ritmi bassi e poche occasioni: tifosi scontenti

Quella tra Palermo e Bari è una sfida tra squadre ferite. Lo dice la classifica, lo conferma anche il campo che attesta come nessuna delle due viva una condizione atletica e mentale brillante. Alla fine si portano i tre punti a casa i rosanero, abili a capitalizzare al massimo la rete nel primo tempo di Le Douaron che deposita in rete un pallone vagante in area a seguito di corner. Nella ripresa la reazione biancorossa c’è ma è improduttiva. Il Barbera fischia anche i vincitori.

Le scelte di Dionisi e Longo

Anche se non nel loro momento migliore, Palermo e Bari restano pur sempre due nobili del nostro calcio. Per entrambe l’obiettivo stagionale è tornare in Serie A, sebbene la classifica attuale racconti come siano indietro nella tabella di marcia. Sia i rosanero che i biancorossi sono reduci da sconfitte con la necessità di rimettere le mani sui 3 punti. Dionisi opta per un 3-4-2-1 con Brunori perno centrale dell’attacco. 3-5-1-1, invece, per Longo con Falletti a sostegno di Lasagna.

Le Douaron la sblocca sul finale del primo tempo

Le Douaron e Brunori spaventano immediatamente il Bari già nei primi minuti. Il centravanti ex Juve colpisce la traversa a seguito di uno sciagurato retropassaggio di Falletti. Ciò non significa che i pugliesi siano arrendevoli, tutt’altro. La compagine di Longo costruisce in particolar modo con i suoi terzini che rendono vibrante ed equilibrato l’avvio di gara. Complessivamente i padroni di casa fanno qualcosa in più e trovano il meritato vantaggio con Le Douaron che raccoglie un pallone vagante e insacca.

Il Barbera fischia ma i rosanero resistono e vincono

Ad inizio ripresa cambiano entrambi i tecnici. Chi per trovare solidità, chi per migliorare l’efficacia delle proprie scorribande offensive. La reazione del Bari non è apprezzata dai tifosi del Palermo che invocano i propri giocatori a mostrare maggiormente gli attributi. Eppure va più vicino al raddoppio il team rosanero con Insigne che spreca a tu per tu con Radunovic. Novakovich sfrutta una dormita difensiva dei dei padroni di casa colpendo però malissimo solo davanti alla porta. Complessivamente i ritmi di gioco restano bassi, fattore che aiuta i siciliani a mantenere la porta inviolata blindando così la vittoria.

Top e flop del Palermo

Le Douaron 7 Primo a creare pericoli e primo a concretizzare. Fa un gol di rapina, da attaccante vero.

Verre 6,5 La sua posizione, tra le linee, crea diversi grattacapi agli ospiti. Sostituito incomprensibilmente dopo 58 minuti.

Di Francesco 6 Tra i più attivi nel primo tempo. Esce per il cambio modulo voluto da Dionisi.

Diakité 5,5 I cali di concentrazione sono pericolosi. Mette a dura prova Desplanches con un retropassaggio senza senso.

Brunori 5,5 Va bene il coraggio però esagera con tiri da distanza siderale e giocate individuali.

Top e flop del Bari