Serie B, la Juve Stabia batte il Cesena grazie al primo gol di Mussolini

Un gol di Floriani Mussolini permette alla Juve Stabia di battere il Cesena e volare al quarto posto in solitaria. Attesa per il match tra Cremonese e Sampdoria

La Juve Stabia sale al quarto posto in solitaria dietro alle sempre più staccate Sassuolo, Spezia e Pisa (unica delle tre a cadere in questa diciottesima giornata) dopo il successo interno sul Cesena arrivato grazie alla prima rete in Serie B di Romano Floriani Mussolini. Attesa per il match tra Cremonese e Sampdoria, che vuole tornare alla vittoria, risultato che in campionato manca da ben sette partite.

Juve Stabia-Cesena 1-0

Basta il primo gol in carriera in Serie B di Romano Floriano Mussolini alla Juve Stabia per battere il Cesena, rimasto in dieci uomini nei minuti finali in seguito all’espulsione di Joseph Ceesay. Dopo una prima fase di studio, i campani passano in vantaggio al 21′ grazie a una rete di testa del terzino romano, bravissimo sul secondo palo per raccogliere il cross dalla sinistra di Kevin Piscopo. I padroni di casa avrebbero anche le occasioni per raddoppiare, ma la poca concretezza porta il risultato a rimanere in bilico fino ai minuti finali, quando ci pensa Ceesay decide di mettere il bastone tra le ruote ai suoi facendosi prima ammonire e poi espellere per eccessive proteste. Grazie a questo risultato la Juve Stabia stacca in classifica i liguri e sale al quarto posto in solitaria alle spalle del sempre più staccato terzetto composto da Sassuolo, Spezia e Pisa.