Serie B: El Kaouakibi beffa il Bari al 90', inarrestabile il Sassuolo che vince anche contro il Palermo

Il Mantova cala il tris contro il Frosinone, il Cosenza in dieci esce sconfitto dalla trasferta di Carrara: tutti i risultati della 18esima giornata

Dopo lo 0-0 nell’anticipo tra Salernitana e Brescia, prosegue la diciottesima giornata di Serie B. Vola ancora il Sassuolo che si aggiudica il big-match contro il Palermo. Vittorie anche per Mantova e Carrarese, che mandano ko rispettivamente Frosinone e Cosenza. Il Sudtirol torna alla vittoria dopo nove giornate mandando ko il Bari al “San Nicola” grazie a una rete trovata al 90′.

Bari beffato al 90′ dal Sudtirol

Quando il match sembrava destinato a concludersi con uno 0-0, il Sudtirol sorprende il Bari al “San Nicola” al 90′. Dopo una gara equilibrata, è El Kaouakibi, entrato in campo appena un minuto prima al posto di Molina, a trovare la rete decisiva. Un successo fondamentale per gli ospiti, che interrompono un digiuno di vittorie durato nove giornate, segnate da sette sconfitte e due pareggi. Per il Bari, invece, arriva il secondo ko consecutivo, dopo la battuta d’arresto subita contro il Pisa, che lascia l’amaro in bocca ai pugliesi.

Carrarese, contro il Cosenza la decide Cicconi

La Carrarese, tra le mura dello Stadio dei Marmi di Carrara, prosegue la sua striscia positiva replicando i successi interni contro Pisa e Palermo mandando ko anche il Cosenza. Complice, nel primo tempo, l’espulsione di Florenzi che lascia i calabresi in inferiorità numerica. I padroni di casa capitalizzano nella ripresa con la rete di Cicconi. Tre punti prezioni per i toscani che proseguono senza sosta la risalita in classifica. Situazione opposta per la squadra di Alvini, che incassa la terza sconfitta consecutiva e resta ferma a 16 punti, in piena zona playout.

Il Mantova travolge il Frosinone e torna alla vittoria

Dopo quattro giornate senza vittorie, il Mantova torna a conquistare i tre punti imponendosi sul Frosinone di Greco. Prova di carattere per i padroni di casa che, davanti al proprio pubblico, mettono la partita in discesa già nel primo tempo grazie alle reti di Bragantini, Trimpoli e Aramu. Nella ripresa arriva la reazione dei gialloblù, che accorciano le distanze con Begic, ma senza riuscire a riacciuffarli. Il match si chiude sul 3-1 al “Martelli”, con gli ospiti che incassano il secondo ko consecutivo dopo quello contro la capolista Sassuolo e che li lascia in una zona di classifica preoccupante. Situazione opposta per il Mantova, che sale a quota 22 punti.

Settebello Sassuolo: 2-1 contro il Palermo

Non si ferma più il Sassuolo che consolida il primato in classifica con la settima vittoria consecutiva. I neroverdi si confermano inarrestabili al “Mapei”, dove superano un Palermo sempre più in difficoltà. Il primo tempo si chiude in equilibrio, con il botta e risposta tra Laurienté e Le Douaron. Nella ripresa, arriva la rete decisiva di Pierini che regala altri tre punti preziosi alla squadra di Grosso. Il Sasuolo vola così a quota 43 punti in classifica, mentre i siciliani restano fermi a quota 21, fuori dalla zona playoff.