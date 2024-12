Il Palermo soluzione per il futuro di De Bruyne: la clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra

Secondo il Telegraph il centrocampista in scadenza con il Manchester City potrebbe finire in un altro club appartenente alla galassia del City Football Group dello sceicco Mansur

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Dallo sky blue del Manchester City al rosanero del Palermo: potrebbe essere questo il futuro di Kevin De Bruyne, fuoriclasse del calcio mondiale in scadenza di contratto con i Citizens. Secondo la stampa inglese c’è una possibilità che il centrocampista sbarchi in Sicilia in caso di promozione della squadra allenata da Alessio Dionisi.

Dall’Inghilterra: De Bruyne al Palermo è possibile

Kevin De Bruyne in campo con la maglia del Palermo è un sogno che i tifosi rosanero attualmente possono realizzare soltanto nei videogame, eppure secondo la stampa britannica il club rosanero fa parte del ventaglio di soluzioni a disposizione del centrocampista belga e del Manchester City per risolvere lo stallo sul rinnovo di contratto che dura ormai da settimane. Insomma De Bruyne al Palermo è un’ipotesi difficile, addirittura improbabile, ma non impossibile.

De Bruyne può lasciare il Manchester City

Lo scrive il Telegraph, secondo cui De Bruyne non ha ancora chiarito i piani sul suo futuro. Il Manchester City sarebbe interessato a trattenerlo per un’altra stagione, ma a 34 anni e dopo una carriera vissuta ai massimi livelli del calcio internazionale il belga potrebbe anche rifiutare la proposta dei Citizens per andare a chiudere la carriera in un club con meno ambizioni, meno partite da giocare e, soprattutto, meno pressione.

In questo caso, però, De Bruyne potrebbe trovare spazio in un altro club del City Football Group, la holding fondata dallo sceicco Mansour di cui fanno parte la squadra di Manchester e varie società satelliti distribuite in tutto il mondo: tra queste c’è anche il Palermo.

De Bruyne a Palermo: la promozione in A come condizione

Secondo la stampa britannica il City offrirà a breve a De Bruyne la possibilità di andare a giocare in un’altra squadra del gruppo: la favorita è il New York City, che milita nella MLS. Ma nel caso in cui il belga rifiutasse di trasferirsi con la famiglia oltreoceano, il Palermo diventerebbe un’opzione concreta per il suo futuro. Ovviamente De Bruyne non andrebbe a giocare in serie B, per poterlo accogliere la squadra rosanero dovrebbe centrare la promozione e militare in serie A nella stagione 2025/26.

I numeri di De Bruyne col City

Da oggi, dunque, i tifosi del Palermo hanno un motivo in più per sognare il salto di categoria: De Bruyne è un autentico fuoriclasse, un centrocampista che ha scritto la storia del calcio inglese ed europeo vincendo da assoluto protagonista – tra gli altri trofei – 6 volte la Premier, la Champions League e il Mondiale per club.

Con i Citizens il belga ha realizzato complessivamente 104 gol e firmato 171 assist in 394 incontri, affermandosi come uno dei migliori centrocampisti creativi – se non il migliore in assoluto – della sua generazione.