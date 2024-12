Per Atalanta-Milan La Penna, per Inter-Parma c’è Abisso: precedente da incubo. Tutti gli arbitri di serie B

Il designatore Rocchi ha comunicato le scelte solo per i due anticipi di domani e per le gare di serie B: si rivedono Feliciani e Ferrieri Caputi

Designazioni parziali in serie A: Rocchi ha preferito aspettare l’ultima gara di coppa Italia di questa sera tra Lazio e Napoli, che sarà diretta da Pairetto di Nichelino coadiuvato dagli assistenti Berti e Bahri con Rapuano IV uomo, Serra al Var e Mazzoleni all’Avar, prima di diramare l’elenco completo, rendendo note così solo le scelte per i due anticipi di A di domani e per la serie B.

Abisso per Inter-Parma, il precedente del Franchi

Sorprendente la designazione per Inter-Parma, in programma domani a San Siro alle 18.30: fischierà Abisso di Palermo che da tempo non garantisce affidabilità totale, visto che alterna gare discrete ad altre decisamente deludenti. Il fischietto siciliano sarà coadiuvato da L.Rossi e Cipriani con Massimi IV uomo, Pezzuto al Var e Paterna all’Avar. Poco felici i ricordi dei nerazzurri con Abisso che tornò ad arbitrare l’Inter solo nel 2023 dopo circa due anni e mezzo dal celebre match del Franchi con la Fiorentina. Era il 24 febbrai 2019 del Franchi, finì con un pirotecnico 3-3 una gara condizionata però da un errore commesso dallo stesso arbitro che concesse il calcio di rigore del pareggio ai viola nei minuti di recupero per un tocco di mani inesistente di D’Ambrosio.

La Penna per Atalanta-Milan

Per il big-match Atalanta-Milan (domani a Bergamo alle 20.45) invece ci sta la scelta di La Penna che dopo un breve periodo di appannamento è tornato agli ottimi livelli della scorsa stagione. Il fischietto romano sarà coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Colarossi con Guida IV uomo, Di Paolo al Var e Ghersini all’Avar. Designazione blindatissima pertanto.

Feliciani e Ferrieri Caputi ripartono dalla B

Tornano ad arbitrare, ma solo in serie B dopo essere stati messi in castigo, Feliciani e Ferrieri Caputi. Feliciani – bocciato pubblicamente anche ad Open Var per il gol annullato a Mota in Monza-Milan, dirigerà Juve Stabia-Sud Tirol mentre il fischietto livornese (dopo aver fatto male in Inter-Venezia ed essere stata fermata due turni) torna in B per Sassuolo—Sampdoria, anche se era stata già riabilitata per la coppa Italia.

Tutti gli arbitri di serie B