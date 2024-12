Serie B, si parte con Juve Stabia-Sudtirol: i big match e dove vederli in tv

Dall'anticipo di oggi alla sfida tra Sassuolo e Sampdoria, con Grosso chiamato a dimenticare il ko per 6-1 con il Milan. Pisa, Inzaghi a Mantova

Tutto pronto per la 16a giornata del campionato di Serie B, che si apre oggi con lo scontro salvezza tra Juve Stabia e Sudtirol, protagoniste allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare. Occhi su Pisa e Spezia, ma riflettori puntati sul big match tra Sassuolo e Sampdoria, che chiuderà questo lungo weekend in cadetteria. Scopri qui di seguito come seguire tutte le partite in diretta tv e live in streaming.

Serie B, dove vedere tutte le partite della 16a giornata

Tutte le partite di Serie B, anche in questa 16a giornata, saranno trasmesse in diretta in esclusiva su DAZN. Si comincia stasera con Juve Stabia-Sudtirol, affidata alla telecronaca di Riccardo Mancini, prima di entrare nel vivo di un weekend che si preannuncia ricco di gol e spettacolo. Servizio streaming attivo sul portale di DAZN e sull’omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet, e fruibile tramite un semplice login, previo abbonamento.

L’app di DAZN è disponibile su ogni comune smart tv ed è possibile attivarla su Sky, sul canale 214, e nell’apposita sezione della Home di SkyQ, così da assistere comodamente alle gare del campionato cadetto. “Zona Serie B” per non perdersi nemmeno un minuto delle sfide che si giocano in contemporanea, mentre ogni evento avrà una finestra dedicata, con pre partita e contributi post gara, compresi highlights e interviste.

Serie B, il programma completo della 16a giornata: gli orari delle partite

Da Juve Stabia-Sudtirol a Sassuolo-Sampdoria, passando per gli incontri che attendono Pisa e Spezia, impegnate rispettivamente contro Mantova e Cittadella. Inzaghi, al “Martelli”, non può permettersi altri passi falsi, a pochi giorni dall’amaro 2-2 con il Cosenza. Dopo aver superato la Carrarese, allontanando parzialmente la zona calda della classifica, la Salernitana va a caccia di continuità contro il Modena, mentre il Palermo farà visita proprio ai toscani allo “Stadio dei Marmi”.

La Cremonese non può sbagliare contro la Reggiana, dinanzi ai propri tifosi, mentre il Brescia proverà a strappare un risultato positivo in quel di Catanzaro, dove si rinnoverà lo storico gemellaggio tra le due tifoserie. Bari contro Cesena, invece, non sarà una partita come le altre per Michele Mignani, grande ex di giornata.

Il programma completo della 16a giornata di Serie B:

Juve Stabia-Sudtirol venerdì ore 20:30

Modena-Salernitana sabato ore 15

Bari-Cesena

Carrarese-Palermo

Mantova-Pisa

Cosenza-Frosinone sabato ore 17:15

Spezia-Cittadella domenica ore 15

Catanzaro-Brescia

Cremonese-Reggiana

Sassuolo-Sampdoria domenica ore 17:15

I big match della 16a giornata

Tra classici “testa-coda” e attesissimi scontri al vertice, non mancano partite interessanti in questa 16a giornata di Serie B. In attesa del posticipo domenicale tra Sassuolo e Sampdoria, con Grosso che deve mettersi alle spalle il 6-1 incassato in Coppa Italia contro il Milan, stuzzica non poco il confronto tra il Bari di Moreno Longo e il Cesena dell’ex Michele Mignani, che tornerà al “San Nicola” per la prima volta dopo la notte segnata dal nefasto gol di Pavoletti.

Affascinante la sfida tra Cosenza e Frosinone, con Ambrosino che si è sbloccato lo scorso weekend e non sembra avere intenzione di fermarsi. Catanzaro in cerca di conferme al “Ceravolo”, dopo la super prestazione di Marassi, che non è bastata agli uomini di Caserta per battere a domicilio la Samp. Ora, serve continuità anche tra le mura amiche.

I big match di giornata in Serie B: