Serie B: primo ko per lo Spezia, battuto dal Palermo e sorpassato dal Pisa. Colpo del Frosinone col Cesena

Si ferma alla quindicesima giornata di Serie B l'imbattibilità dello Spezia, battuto da un ottimo Palermo. Si ferma anche il Pisa, bloccato sul pari dal Cosenza, mentre torna al successo il Frosinone

Quindicesima giornata da dimentica per Spezia, sconfitta per la prima volta in questa Serie B dal Palermo ora in zona playoff, e Pisa, riacciuffato in extremis dal Cosenza, che vedono allontanarsi in classifica il Sassuolo. Torna invece al successo il Frosinone, ancora invischiato nella zona retrocessione ma che dopo il successo sul Cesena vede la avvicinarsi la zona salvezza.

Palermo-Spezia 2-0

Prima sconfitta stagionale in Serie B per lo Spezia, che cade in casa del Palermo, che a circa un mese di distanza dall’ultima volta torna a ottenere i tre punti, utili ai rosanero per salire in zona playoff al settimo posto. Ottima prestazione dei padroni di casa, che passano in vantaggio al 35’ grazie a una rete di Rayyan Baniya, che su un prolungamento di Ceccaroni su corner di Ranocchia anticipa di testa Gori e insacca.

I rosanero raddoppiano poi al 64’ sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Ranocchia, sul quale Przemyslaw Wisniewski è protagonista di una deviazione involontaria che non lascia scampo al proprio portiere.

Pisa-Cosenza 2-2

Continua il buon momento del Cosenza, che ottiene il settimo risultato utile consecutivo grazie al pareggio in rimonta ottenuto in extremis sul campo del Pisa, secondo in solitaria in Serie B dopo la sconfitta dello Spezia. I toscani partono forte portandosi in vantaggio al 5’ con un tap-in di Alexander Lind e raddoppiando al 26’ con Gabriele Piccinini, il quale insacca su una ribattuta dopo che il colpo di testa di Caracciolo era andato a sbattere contro il palo.

Nel secondo tempo il Cosenza prima riapre il match al 72’ con Simone Mazzocchi, che infila Semper su un cross tagliato di Caporale, e poi agguanta il pareggio nei minuti di recupero (al 92’) con una bella conclusione al volo da fuori area di Tommaso Fumagalli.

Frosinone-Cesena 3-2

Termina l’astinenza di vittorie del Frosinone, che torna a conquistare i 3 punti in Serie B dopo sette partite (l’ultimo trionfo risaliva al 27/09 con il Cittadella) grazie al successo per 3-1 sul Cesena, che invece vede terminare la sua striscia di cinque risultati utili consecutivi. A indirizzare il match in favore dei ciociari è Giuseppe Ambrosino al termine di un’azione propiziata da un errore banale di Simone Bastoni.

Meno di dieci minuti più tardi lo stesso Ambrosino però colpisce il pallone con la mano in area causando un calcio di rigore. Dal dischetto di presenta Cristian Shpendi, che dopo essersi visto ribattere il tiro dagli undici metri da un’ottimo intervento di Cerofolini insacca sulla ribattuta. Sul finire del primo tempo il Frosinone si riporta in vantaggio con Luigi Canotto, che, servito da Barcella in area, incrocia col destro battendo Klinsmann.

Al 60’ i ciociari si portano avanti di due reti con un rigore concesso per una trattenuta di Prestia ai danni di Bracaglia e trasformato da Riccardo Marchizza. Quando la partita sembrava ormai chiusa a riaprirla all’80’ ci pensa Marco Curto, più lesto di tutti a fiondarsi sulla ribattuta di Cerofolini su una bella punizione di Calò, ma il forcing finale dei romagnoli si esaurisce con un nulla di fatto.