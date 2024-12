Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani

Città: Pisa

Capienza: 25000 spettatori11:48 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Pisa e Sassuolo, gara valida per la Giornata 19 della Serie BKT 2024-25. Si gioca alla Cetilar Arena (stadio Romeo Anconetani) di Pisa.11:48

Il Pisa è reduce dal ko contro il Modena (0-1) rimediato nel precedente turno di campionato, ma in casa i nerazzurri sono finora imbattuti in questa Serie BKT 2024-25, grazie a sei vittorie e tre pareggi nelle nove partite giocate. Attualmente al 3° posto in classifica, con 37 punti – gli stessi dello Spezia – il Pisa vanta il secondo attacco del torneo (32 gol).11:49

Il Sassuolo vanta una striscia aperta di sette vittorie consecutive in campionato – inclusa quella maturata nell’ultimo turno, 2-1 contro il Palermo – e non perde nel torneo praticamente da quattro mesi. L’ultimo ko in questa Serie BKT 2024-25 risale infatti al 31 agosto scorso (1-4 contro la Cremonese): da allora 12 successi e due pareggi.11:49

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Pisa si schiera con un 3-4-2-1 in cui figurano: Semper - Canestrelli, Caracciolo, Rus - Angori, Marin, Piccinini, Touré - Tramoni, Moreo - Lind. All. Inzaghi. A disposizione: Andrade, Loria - Beruatto, G. Bonfanti, Calabresi - Abildgaard, Hojholt, Jevsenak, Morutan, Vignato - Arena, N. Bonfanti, Mlakar.11:49

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Sassuolo risponde invece con un modulo 4-2-3-1 formato da: Moldovan - Doig, Muharemovic, Lovato, Toljan - Boloca, Obiang - Laurentié, Thorstvedt, Berardi - Pierini. All. Grosso. A disposizione: Satalino - Miranda, Odenthal, Pieragnolo - D’Andrea, Ghion, Iannoni, Lipani, Paz - Antiste, Moro, Russo.11:54

Mister Inzaghi conferma il consueto 3-4-2-1 cambiando però qualcosa rispetto alla sfida persa col Modena. Tra i pali c’è di nuovo Semper, confermata anche la difesa a tre ma qui gioca Canestrelli a sinistra invece di G. Bonfanti. Novità anche per il ruolo di punta, supportato ovviamente dalla coppia Moreo-Tramoni: oggi parte titolare Lind.11:54

Mister Grosso schiera il solito 4-2-3-1 ma dà spazio a giocatori diversi rispetto a quelli che avevano iniziato la gara vinta contro il Palermo. In difesa conferma solo per Toljan, mentre la coppia centrale sarà formata da Muharemovic e Lovato, con Doig terzino sinistro. Novità anche in attacco, poiché se il tridente a supporto della punta è intoccabile, davanti gioca Pierini e non Moro.11:55

Nell’era dei tre punti a vittoria, Pisa e Sassuolo si sono incrociati quattro volte tra Serie BKT e Serie C; il bilancio è in equilibrio con una vittoria per parte e due pareggi. I neroverdi hanno mancato tre volte l’appuntamento con il gol, segnando tre reti solamente nel confronto del 16 settembre 2008.11:55

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco della Cetilar Arena. A dirigere questo Pisa-Sassuolo sarà Rosario Abisso (sezione di Palermo), coadiuvato da Damiano Di Iorio (Vco) e Alessandro Cipressa (Lecce). IV Ufficiale Luca De Angeli (Milano), VAR Paolo Mazzoleni (Bergamo) e AVAR Antonio Di Martino (Teramo).11:55

1' INIZIA Pisa-Sassuolo, fischio di Abisso e si può partire qui alla Cetilar Arena. Meteo soleggiato e temperatura di circa 13°. Calcio d’inizio battuto dai padroni di casa, in consueta divisa nerazzurra.12:33

2' Subito pressing molto alto del Pisa, che cerca di impedire una facile costruzione dal basso agli ospiti. Sassuolo che gioca in completo bianco con strisce verticali e inserti azzurri. 12:35

3' Richiamato Berardi dal direttore di gara. Il numero 10 neroverde controlla sull'out di destra ma, per tenere a distanza un avversario, sbraccia troppo e colpisce involontariamente al volto Angori. Gara numero 381 in carriera con la maglia del Sassuolo per Berardi quest'oggi. 12:37

5' Che rischio per Semper! Il portiere del Pisa ritarda il rinvio di piede e colpisce Pierini: per sua fortuna, la carambola conseguente non premia il Sassuolo, poiché sugli sviluppi dell'azione la squadra ospite non riesce a creare occasione da gol. 12:39

7' Poca precisione nelle ultime trequarti di campo. Qui il Pisa recupera bene palla a centrocampo, ma poi Tramoni cerca Lind con un lancio lungo sballato e impreciso, favorendo così l'intervento di Moldovan.12:40

9' Attentissima la difesa nerazzurra sulle invenzioni della coppia Berardi-Thorstvedt, ma la squadra allenata da Pippo Inzaghi fatica nell'uscire dalla propria metà campo e imbastire trame offensive. 12:42

11' Il Pisa ha perso l’ultima partita di campionato (0-1 contro il Modena) e non subisce due sconfitte di fila in Serie BKT da febbraio 2024, contro Parma e Venezia, formazioni poi promosse in Serie A a fine stagione 2023-24.12:44

12' Gioco per ora molto frammentato dai continui fischi - giusti - del direttore di gara Abisso. Ritmi non elevati e, quando ci avviciniamo al quarto d'ora di gioco, poco spettacolo qui alla Cetilar Arena. 12:45

14' Sassuolo che prova ad aumentare il proprio ritmo offensivo, andando spesso al cross dalla fascia sinistra e impegnando la difesa del Pisa nel gioco aereo. Per ora perfetta la retroguardia nerazzurra. 12:48

15' Ci prova Doig dalla lunghissima distanza: palla fuori. Altra azione manovrata dei neroverdi, con Berardi che allarga a sinistra dove il compagno arriva in corsa per scaricare il mancino potente, senza però inquadrare lo specchio della porta avversaria. 12:49

16' AMMONITO CARACCIOLO. Il capitano del Pisa ingaggia un duello prolungato con Pierini sull'out di sinistra; Abisso ravvisa una trattenuta meritevole di sanzione con cartellino giallo. 12:50

18' Doig impressionante nel macinare chilometri sulla fascia sinistra. Qui scappa in progressione palla al piede, saltando tre avversari per poi andare al cross verso il primo palo. Buona chiusura di Caracciolo in scivolata, per anticipare Pierini. 12:51

20' Proteste del Pisa per un mancato giallo a Boloca. Il mediano neroverde trattiene prolungatamente Piccinini, Abisso fischia fallo a favore del Pisa ma non estrae alcun cartellino dal suo taschino e la decisione non viene apprezzata da giocatori e pubblico di casa. 12:53

21' Potenziale occasione per il Sassuolo. Bel dialogo a due tra Thorstvedt e Laurienté al limite dell'area pisana, con l'esterno che imbuca il passaggio di ritorno in area a chiudere il triangolo. Thorstvedt arriva un po' scoordinato sul pallone e non riesce a calciare d'esterno destro a due passi da Semper. 12:55

23' Eurogol di Laurienté, ma è fuorigioco. Lancio lungo dalle retrovie, il numero 45 aggancia, entra in area e, da posizione defilata, s'inventa un destro a giro che s'insacca all'incrocio dei pali più lontano. Bandierina alzata, tutto fermo per offside. 12:56

24' GOL! PISA-Sassuolo 1-0! Rete di Matteo Tramoni. Palla splendida in verticale di Moreo per il numero 11, il quale scappa alle spalle di Obiang, arriva in area e salta Moldovan con uno scavetto, per poi depositare in rete a porta vuota. Dormita difensiva del Sassuolo, ma super Tramoni qui.



25' SEMPER DECISIVO. Reazione veemente del Sassuolo, con Pierini che riceve in area in posizione defilata e, anziché calciare, offre a Boloca una sorta di rigore in movimento. Il centrocampista neroverde cerca di piazzare col destro a giro sul palo lontano, trovando però l'ottima risposta del portiere del Pisa. 13:00

27' Gioco spesso fermo per alcuni colpi subiti dai giocatori. Prima Berardi a terra e costretto per un attimo a lasciare il campo; poi colpo alla testa subito da Lind. Ritmi altalenanti e partita davvero molto frammentata, ma che prova a decollare dopo il vantaggio nerazzurro firmato da Tramoni. 13:01

29' Il Sassuolo ha vinto tutte le ultime sette partite di campionato e l’ultima squadra ad arrivare a otto successi di fila in Serie BKT è stata il Trapani, tra marzo e aprile 2016, con Serse Cosmi in panchina. 13:02

31' Pierini cerca il gran gol in pallonetto: idea stupenda, esecuzione no. Lancio dalle retrovie, l'attaccante neroverde taglia alle spalle della difesa pisana e, di prima, cerca il tocco sotto col destro mandando però larghissima la debole conclusione. 13:04

32' Angori vicino al 2-0. Rimessa laterale con cui Canestrelli cerca in area la sponda di testa di Touré: la palla carambola verso Angori, il quale calcia di controbalzo col mancino trovando una deviazione davanti a Moldovan e il conseguente calcio d'angolo. 13:06

33' GOL! PISA-Sassuolo 2-0! Rete di Idrissa Touré. Calcio d'angolo battuto corto dai nerazzurri, Tramoni crossa sul secondo palo con traiettoria molto arcuata; sul secondo palo sbuca Marin, il quale rimette in mezzo calciando col destro al volo. A centro area c'è solissimo Touré per la deviazione in rete che vale il 2-0 provvisorio.



35' Uno-due devastante del Pisa, firmato dalla coppia Tramoni-Touré. Sassuolo che sembrava padrone del ritmo di questo lunch match, ma che ora si trova a dover rimontare due reti di svantaggio e, soprattutto, a cambiare marcia a 360°. 13:09

37' In sette partite disputate davanti al proprio pubblico nel 2024/25 Mattéo Tramoni ha già partecipato a più reti che in qualsiasi altra stagione di Serie BKT disputata finora: sei partecipazioni attive in casa in questo campionato (quattro gol, due assist), contro le tre del 2023/24, le quattro del 2022/23 e le quattro del 2021/22. 13:10

39' Ancora Pisa pericoloso in verticale. Qui Touré cerca Tramoni ma trova invece l'ottima uscita, in anticipo e di piede, di Moldovan. Il numero 31 neroverde si scontra fortuitamente con l'autore del provvisorio 1-0 ma entrambi sembrano poter proseguire questa gara. 13:12

40' La squadra allenata da mister Grosso cerca di chiudere questo primo tempo giocando sistematicamente nella metà campo avversaria, ma la difesa del Pisa è praticamente perfetta e non sta concedendo nulla. 13:14

42' Spettacolo totale sugli spalti della Cetilar Arena: tifosi del Pisa che non smettono di cantare e sbandierare, dando vita a una scenografia d'accompagnamento davvero degna di quanto fatto dalla loro squadra in questa prima metà di gara. 13:16

44' Occasione per Doig: mancino alto. Berardi come sempre fenomenale nell'inventare per i compagni, stavolta con un cross morbido sul secondo palo. Doig arriva in corsa e cerca la potenza, anziché la precisione, spedendo così altissimo da posizione comunque defilata. 13:18

45' Ci sarà un solo minuto di recupero in questo primo tempo tra Pisa e Sassuolo. Padroni di casa avanti 2-0, ma neroverdi che possono adesso sfruttare un calcio di punizione da posizione molto interessante: c'è Berardi sul pallone...13:19

45'+2' Calcia Berardi, ma il numero 10 non trova lo specchio. Punizione col mancino a giro, palla che però non scende come avrebbe voluto il giocatore neroverde. Si chiude sostanzialmente qui il primo tempo. 13:20

45'+3' FINE 1° TEMPO. Pisa-Sassuolo 2-0. Fischio del direttore di gara, Abisso, e le squadre possono rientrare negli spogliatoi. Duplice vantaggio per i padroni di casa. 13:21

Pisa avanti di due reti grazie alla coppia Tramoni-Touré, ma forse risultato che "punisce" oltremodo il Sassuolo per quanto visto nella prima metà di questo big match di Serie BKT. Neroverdi che vantano un maggior possesso palla (66-34%) e anche più tiri tentati (otto a sei). Nerazzurri molto più cinici, innegabile. 13:23

Considerando il doppio vantaggio, mister Inzaghi può sicuramente ritenersi soddisfatto e non dovrebbe effettuare sostituzioni al rientro dagli spogliatoi; attenzione però alla situazione di capitan Caracciolo, ammonito al 16'. Discorso diverso invece per mister Grosso, perché il suo Sassuolo si è fatto infilare spesso nelle ripartenze in verticale degli avversari e ha comunque creato poco. 13:24

46' SI RIPARTE. Pisa-Sassuolo 2-0. Riprende il gioco qui alla Cetilar Arena: fischia Abisso e manovrano gli ospiti. Nessun cambio nelle due formazioni. 13:37

48' Sassuolo che ricomincia questo big match cercando di manovrare in ampiezza. Pisa che invece cerca sempre idee in verticale non appena ha modo di recuperare palla nei pressi del centrocampo. 13:39

50' Pisa che sembra voler giocare di rimessa, lasciando il pallino del gioco nei piedi degli avversari. La squadra allenata da Grosso ricerca nuovamente lanci per la profondità di Pierini o Berardi, ma finora è una tattica che non sta pagando grossi dividendi. 13:42

52' Il Sassuolo è a quota 43 punti dopo 18 partite di campionato. Nell’era dei tre punti a vittoria, solo tre squadre hanno superato i 43 punti dopo 19 gare di Serie B: la Juventus 2006/07 (44), il Sassuolo 2012/13 (45) e il Benevento 2019/20 (46). 13:44

53' Berardi ci prova in mezza rovesciata: palla alta. Lancio per Laurienté, il quale punta Rus, lo salta e crossa morbido sul secondo palo. Qui il numero 10 neroverde ha tutto il tempo per coordinarsi, non riuscendo tuttavia a impattare bene col mancino. 13:45

55' Altra imbucata in verticale per Pierini, altro comodo intervento in uscita da parte di Semper. Sassuolo che prosegue con questa idea tecnica, anziché sviluppare possesso palla in ampiezza come aveva fatto prima. Si abbassa molto Thorstvedt adesso, per aiutare i due mediani in fase di costruzione. 13:47

57' Pisa in totale controllo di questo big match, anche perché gli ospiti non riescono a creare trame offensive degne di nota. Mister Grosso sta però pensando a qualche sostituzione e comincia un po' di movimento sulla panchina neroverde. 13:49

58' AMMONITO DOIG. Lind lavora benissimo sulla trequarti avversaria e viene poi spinto alle spalle dall'avversario. Nessun dubbio per il direttore di gara nell'estrarre il cartellino giallo. 13:50

59' Ci prova Marin direttamente su punizione: palla fuori. Il centrocampista del Pisa calcia dal limite cercando l'effetto sorpresa con un tiro a giro che passa alla sinistra della barriera avversaria, ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta difesa da Moldovan.13:51

61' GOL! PISA-Sassuolo 3-0! Rete di Matteo Tramoni. Sugli sviluppi di un calcio piazzato, Angori crossa dalla sinistra e trova a centro area il numero 11. Tramoni impatta di testa da due passi e, con la complicità di Moldovan, firma la doppietta personale che fa impazzire la Cetilar Arena.



62' CAMBIO SASSUOLO. Doig, ammonito ma comunque uno dei migliori tra le file neroverdi, lascia spazio a Edoardo Pieragnolo.13:54

63' ESCE PURE BOLOCA. Non una prestazione memorabile, quella del mediano del Sassuolo, che infatti viene richiamato in panchina: spazio ora ad Andrea Ghion.13:55

63' TRIPLO CAMBIO OSPITE. Mister Grosso decide di richiamare in panchina anche uno spento Obiang, al suo posto ceco ora Edoardo Iannoni. 13:55

64' AMMONITO BERARDI. Il capitano neroverde atterra Angori sul tentativo di ripartenza dell'esterno nerazzurro e finisce sul taccuino del direttore di gara. 13:56