LIVE COMO - BRESCIA 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Giuseppe Sinigaglia

Città: Como

Capienza: 13602 spettatori13:24

Il Como di Gattuso ospita la capolista Brescia in questa ventiseiesima giornata di Serie B: i locali arrivano dalla pesante sconfitta a Benevento, la formazione di Inzaghi dal successo sull'Ascoli.13:24

Sono ufficiali le formazioni del match: COMO con il classico 4-4-2, Facchin - Vignali, Bertoncini, Cagnano, Ioannou - Parigini, Arrigoni, Bellemo, Blanco - Cerri, Gliozzi.14:04

A disposizione del COMO: Bolchini, Zanotti, Scaglia, Iovine, Kabashi, Ciciretti, Nardi, Peli, Bovolon, La Gumina, Gabrielloni.14:04

La formazione del BRESCIA: 4-3-3 per Inzaghi che schiera Joronen - Karacic, Cistana, Adorni, Mangraviti - Proia, Bisoli, Jagiello - Léris, Moreo, Tramoni.13:27

A disposizione del BRESCIA: Perilli, Prandini, Papetti, Andreoli, Spalek, Van De Looi, Bertagnoli, Palacio, Ayé, Bianchi, Bajic.13:31

Gattuso recupera Scaglia e lo avrebbe schiera al centro della difesa con Bertoncini, il difensore era in formazione ma alla fine é Cagnano a scendere in campo. in attacco Cerri e Gliozzi, Blanco confermato sulla sinistra.14:05

Inzaghi con Moreo prima punta, ai suoi lati Leris e Tramoni. In difesa Mangraviti e Cistana, con il primo che potrebbe scalare a sinistra con Adorni al centro.13:31

Il Brescia è la squadra che il Como ha incontrato più volte in Serie B: 49 i precedenti con 16 vittorie per i padroni di casa e 15 successi bresciani. Completano il bilancio 18 pareggi, anche questo un record per il Como contro una singola avversaria in cadetteria.13:32

Ricordiamo che le partite inizieranno con cinque minuti di ritardo per sottolineare la contrarietá alla guerra in Ucraina.13:58

Dirige il match l'arbitro Irrati.14:01

Problema dell'ultimo minuto per Scaglia, entra in campo Cagnano che agirá da centrale adattato.14:05

1' INIZIA COMO - BRESCIA! Primo pallone per i locali.14:05

1' Como in azzurro, Brescia con il completo da trasferta rosso.14:06

2' Partito forte il Brescia, squadra di Inzaghi subito ad occupare la metá campo del Como.14:07

3' Pallone in profonditá per Blanco, lo spagnolo non arriva sulla sfera calciata da Ioannou.14:08

4' Karacic al cross, Blanco devia in angolo: primo corner del match.14:09

5' Pallone che esce al momento della battuta, Brescia che sfrutta male questa occasione.14:10

7' Como che si difende con ordine, pochi li spazi per la capolista.14:11