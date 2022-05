LIVE MONZA - PISA 2-0 PLAYOFF SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: U-Power Stadium

Città: Monza

Capienza: 18658 spettatori19:56

Finale di andata di questi play off di Serie B, il Monza ospita il Pisa per questa sfida decisiva per l'acceso alla massima serie.19:56

Nelle 16 finali playoff di Serie B giocate dal 2005 in avanti, in ben 13 occasioni è stata promossa in Serie A la squadra arrivata più in alto in classifica; le eccezioni sono state la Sampdoria nel 2012; il Cesena nel 2014 e il Pescara nel 2016 (negli ultimi due casi erano proprio le quarte in classifica contro le terze).19:57

Sono ufficiali le formazioni del match: MONZA con il 3-5-2, Di Gregorio - Caldirola, Marrone, Pirola - Molina, Barberis, Machin, Mazzitelli, Carlos Augusto - Ciurria, Mota Carvalho.19:58

A disposizione del MONZA: Vignato, Mancuso, Gytkjær, Lamanna, Brescianini, D'Alessandro, Paletta, Sampirisi, Bettella, Colpani, Donati, Antov.20:02

La formazione del PISA: 4-3-1-2 per gli ospiti, Nicolas - Birindelli, Leverbe, Hermannsson, Beruatto - Marin, Nagy, Mastinu - Benali - Lucca, Puscas.19:59

A disposizione del PISA: Torregrossa, Siega, Marsura, Masucci, Cohen, Sibilli, Livieri, Di Quinzio, Gucher, Berra, Dekic, De Vitis.20:03

Stroppa non opta per Mancuso o Gytkjær ma per Ciurria in coppia con Mota Carvalho, a centrocampo Machin e non Colpani, in difesa panchina per Paletta.20:05

Solo panchina anche per Torregrossa, con Lucca in tandem con Puscas. Per il resto, D'Angelo conferma la formazione vittoriosa con il Benevento.20:06

Ambiente delle grandi occasioni al U-Power Stadium, tifosi locali che credono nella promozione.20:23

Dirige il match l'arbitro Marco Guida.20:06

1' INIZIA MONZA - PISA! Primo pallone per gli ospiti, che spettacolo il U-Power Stadium.20:33

1' Benali guadagna subito un angolo: salgono le torri dalla difesa del Pisa.20:34

2' Battuta di Benali forte sul primo palo, respinge Marrone, parte il contropiede di Ciurria che peró non riesce ad evitare che il pallone finisca in out.20:35

3' Partito molto forte il Pisa, Monza che prova a lanciarsi in contropiede con i suoi veloci attaccanti.20:36

4' Sponda di Puscas, la punta lamenta una deviazione di mano di Caldirola: Guida dice che si puó continuare a giocare.20:37

5' Fallo tattico di Molina su Puscas, richiamo per l'esterno.20:39

6' Ci prova da centrocampo Mastinu, palla che termina alta sopra la traversa con Di Gregorio in controllo.20:40

7' Birindelli molto alto in questo in inizio partita anche per obbligare Carlos Augusto ad una posizione piú difensiva.20:41

8' Gran chiusura di Molina su Beruatto, rimessa dal fondo per il Monza.20:44

9' GOL! MONZA - Pisa 1-0! Rete di Dany Mota Carvalho. Ripartenza Monza, apertura per Ciurria che mette al centro di prima intenzione: arriva la punta che realizza, dal dischetto, il suo dodicesimo gol della stagione.



Guarda la scheda del giocatore Dany Mota20:44

10' Nemmeno dieci minuti e si sblocca questa gara di andata, premiata la scelta di sblocca con la difesa pisana bruciata dalla velocità della coppia brianzola.20:45

11' Nicolas in uscita alta blocca il cross di Molina, continua a spingere il Monza.20:45

12' Cross di Birindelli che quasi beffa Di Gregorio, palla in angolo per la deviazione di Pirola.20:46

13' Angolo Pisa: palla di Beruatto al centro, Lucca anticipato da Caldirola.20:46

14' MARIN! Girata di prima intenzione della mezzala, palla alta sopra la traversa.20:47

15' Nagy porta palla e scarica il sinistro dal limite, conclusione rimpallata bloccata da Di Gregorio.20:49

16' Puscas ci prova dalla distanza, palla ampiamente a lato.20:49

17' Lucca difende un pallone in area e calcia di prima intenzione, Pirola in angolo: che forcing ora del Pisa.20:51

18' Nicolas prova direttamente il pallone per Lucca, Di Gregorio in uscita al limite della sua area lo anticipa.20:52

19' Carlos Augusto, a destra, rientra sul mancino: lo chiude Beruatto.20:52

20' Ritmi altissimi in questi primi minuti di partita, si nota l'importanza della posta in palio.20:54

21' ANCORA MARIN! Cross di Beruatto, la mezzala in tuffo sul secondo palo manda alto!20:55

23' Benali in ritardo su Barberis, richiamo per l'ex Crotone e Pescara.20:56

24' Cross teso di Carlos Augusto, Mota Carvalho non ci arriva per pochi centimetri, sul secondo palo non c'é nessuno.20:58

25' Partita che si é spostata a centrocampo, rispetto ai primi minuti il gioco si é fatto piú fisico e tattico.21:00

26' Ciurria cerca ancora Mota Carvalho, attento Leverbe in chiusura.21:00

27' CALDIROLA! Spizzata del difensore sul pallone di Barberis, una deviazione quasi beffa Nicolas!21:01

28' MOTA CARVALHO! Sul pallone di Mazzitelli, colpo di testa della punta di poco a lato!21:02

30' A terra Lucca dopo un colpo al polso giá fasciato, il giocatore, sofferente, fa capire di voler continuare la partita.21:03

31' Pisa che ora sembra aver preso campo, Monza che aspetta.21:05

32' LUCCA! Angolo per il Pisa, Benali basso sul primo palo, la punta di prima intenzione manda alto!21:06

34' Cross di Lucca a giro per Puscas, il compagno non arriva per pochi centimetri!21:07

35' Carlos Augusto prova a sfondare sulla sinistra ma esagera con il dribbling, perdendo palla.21:09

36' COSA SBAGLIA PUSCAS! Azione personale di Birindelli che trova il compagno in area, la punta cerca il destro a giro di prima intenzione mandando a lato.21:10

38' Machin per Carlos Augusto, cross potente che Nicolas smanaccia a lato.21:11

39' Ciurria cerca un sinistro a giro dal limite, palla che termina lontano dalla porta di Nicolas.21:13

41' Hermansson arriva per la deviazione ma colpisce male, altra occasione sprecata dal Pisa.21:15

42' Palla a giro di Barberis, nessuno dei compagni capisce peró le intenzioni del mediano, con la sfera che si perde sul fondo.21:16

43' Che sfida tra Lucca e Pirola, il difensore arriva prima dell'altissima punta ospite.21:17

45' BENALI! Puscas riesce a servire l'inserimento del centrocampista, anticipato davanti a Di Gregorio da Marrone.21:18

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI MONZA - PISA! 1-0 il risultato parziale, in gol Mota Carvalho.21:19

Primo tempo giocato a grandi ritmi, Monza che trova il vantaggio al 9' con una combinazione Ciurria - Carvalho, con Mota che insacca tra tre avversari.21:20

Pisa che ha reagito con veemenza trovando spesso la conclusione ma senza mai centrare la porta, otto le conclusioni, nessuna tra i pali.21:20

D'Angelo da una parte puó dirsi soddisfatto del gioco e ritmo dei suoi, dall'altra dovrà valutare se inserire subito il suo asso nella manica, Torregrossa.21:21

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI MONZA - PISA!21:34

47' Nessun cambio nell'intervallo, i due allenatori puntano sugli stessi 11 della prima frazione.21:35

47' Mazzitelli vede il taglio in area di Molina, Hermansson rischia ma riesce a mandare in angolo.21:37

48' Sugli sviluppi dell'angolo, conclusione di Machin al volo: palla alta sopra la traversa.21:37

49' LUCCA! La punta scatta sulla linea del fuorigioco, arriva in area e calcia di potenza: Di Gregorio in uscita riesce a respingere.21:38

50' MIRACOLO DI NICOLAS! Barberis în area trova la deviazione di prima intenzione, il portiere con un riflesso manda in angolo!21:39

51' Contatto in area tra Hermannsson e Mota Carvalho, Guida dice che si puó continuare.21:40

53' Partito molto forte il Monza in questo secondo tempo, Pisa sorpreso dai brianzoli.21:44

55' Pisa che ora prova a riprendere metri, grande equilibrio al U-Power Stadium.21:44

56' Mastinu prova il sinistro a giro dalla distanza, palla lontana dalla porta di Di Gregorio.21:45

57' Mazzitelli in area prova il colpo di testa in tuffo, palla ampiamente a lato.21:47

58' Sostituzione MONZA: esce Luca Mazzitelli, entra Marco D'Alessandro.21:49

59' Sostituzione MONZA: esce Patrick Ciurria, entra Christian Gytkjær.21:49

59' Cross di Benali, Puscas era pronto per il colpo di testa ma azione fermata per un tocco precedente di mano del fantasista.21:48

60' Stroppa accentra Molina, D'Alessandro da quinto di centrocampo.21:52

62' Sostituzione PISA: esce Ahmed Benali, entra Nicholas Siega.21:52

62' Sostituzione PISA: esce Giuseppe Mastinu, entra Giuseppe Sibilli.21:52

63' PALO DI SIBILLI! Diagonale da posizione defilata, una leggera deviazione di Di Gregorio manda la palla sul legno!21:53

64' Sibilli entra in area e cade dopo un contatto con Pirola, lo stesso giocatore fa segno all'arbitro che non vi era fallo.21:54

66' Entrato benissimo in campo Sibilli, Pisa ora decisamente offensivo con tre punte e Siega in mediana.21:56

67' Beruatto chiude D'Alessandro, Monza che prova con i suoi esterni ad aprire la difesa del Pisa.21:57

69' Cross di Mota Carvalho per il rimorchio di Carlos Augusto, attento Birindelli in chiusura.21:58

70' Problema per Puscas che si stende a terra: da capire se crampi o qualcosa muscolare.22:00

71' Sostituzione PISA: esce Marius Marin, entra Robert Gucher.22:01

71' Sostituzione PISA: esce George Puşcaş, entra Ernesto Torregrossa.22:01

73' Mota Carvalho strappa gli applausi di tutto il suo stadio dopo essere riuscito a difendere il pallone tra tre avversari, facendo ripartire la sua squadra.22:03

74' GOL! MONZA - Pisa 2-0! Rete di Christian Gytkjær. Cross di D'Alessandro, colpo di testa di Mota Carvalho che trova Nicolas: il portiere non puó nulla sul tap in della punta appena entrata in cmapo.



Guarda la scheda del giocatore Christian Gytkjær22:04

75' Esplode la panchina del Monza, esplode lo stadio U-Power Stadium: gol che fa pendere la qualificazione decisamente verso la Lombardia.22:05

77' MONZA VICINO AL TERZO GOL! Colpo di testa di Gytkjær sul cross di D'Alessandro, palla di poco a lato!22:06

78' MOTA CARVALHO! Diagonale potentissimo della punta, Nicolas salva i suoi mandando in angolo!22:07

78' Pisa ora in difficoltà, ospiti che non trovano la reazione e hanno rischiato di subire la terza rete.22:08

79' Sostituzione MONZA: esce José Machín, entra Andrea Colpani.22:08

80' Sostituzione PISA: esce Pietro Beruatto, entra Filippo Berra.22:11

82' Pisa che prova a spingersi in avanti, pressing furioso con il Monza che peró riesce ad uscire palla al piede.22:11

83' Cross di D'Alessandro, attento Nicolas in presa alta con il portiere che anticipa Carlos Augusto sul secondo palo.22:12