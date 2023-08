Benvenuti allo Stadio Alberto Braglia di Modena per la sfida tra Modena e Ascoli, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie B 2023-24.20:01

I padroni di casa scendono in campo per la prima volta nel campionato cadetto. In Coppa Italia i gialloblu sono stati sconfitti per 4-3, con tanto di eliminazione, sul campo del Genoa.20:02