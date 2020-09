LIVE SALERNITANA - REGGINA 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Arechi

Città: Salerno

Capienza: 37894 spettatori13:30

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Salernitana - Reggina, prima giornata del nuovo campionato di Serie B 2020 - 2021.13:29

Esordio di fuoco all’Arechi per le due compagini meridionali in questa nuova stagione. La squadra granata di Castori vuole riprovare l’assalto ai playoff sfumati all’ultima giornata del campionato scorso; per i ragazzi amaranto della Reggina, neopromossa dalla serie C e guidati da mister Toscano, l’obiettivo è mantenere la categoria dopo sei anni di assenza.13:31

Ed ecco dunque il primo undici di partenza dei padroni di casa della Salernitana (3-5-2): Belec - Veseli, Aya, Lopez - Casasola, Kupisz, Schiavone, Cicerelli, Curcio -Tutino, Djuric. A disposizione: Micai, Russo, Karo, Migliorini, Bogdan, Galeotafiore, Iannoni, Lombardi, Gondo, Giannetti. All. Castori. 13:32

La risposta sul campo della neopromossa Reggina (3-4-1-2): Plizzari - Loiacono, Gasparetto, Rossi - Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti - Bellomo - Ménez, Denis. A disposizione: Farroni, Guarna, Bertoncini, Delprato, Di Chiara, Stavropoulos, De Rose, Faty, Folorunsho, Mastour, Lafferty, Peli. All. Toscano.13:35

Mister Castori lancia subito all'esordio Belec a difendere la porta della Salernitana, così come per Kupisz nel ruolo di mezz'ala. In avanti c'è Tutino.13:43

Toscano è pronto a sorprendere nella prima partita della stagione: per farlo si affida alla coppia Denis - Menez, supportato da Bellomo tra le linee. Il neoacquisto Lafferty partirà dalla panchina. 13:47

Sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna ad arbitrare la partita.13:47

SFIDA TRA GEMELLE - Salernitana e Reggina è una sfida intrigante non solo per il gemellaggio tra le due squadre: i campani vanno in rete in casa da 17 partite di fila, per un totale di 32 marcature; ultimo stop nello 0-2 del 15 settembre 2019 dal Benevento. Invece i calabresi tengono la porta chiusa fuori casa da 435’: ultima rete subita dal Bisceglie in serie C il 19 gennaio scorso.13:52

LA SFIDA DELL'EX - A dare ulteriori curiosità alla partita ci sono i ritorni di vecchi volti: in panchina c'è Castori, il quale ha guidato la Reggina in B dall’ottobre al novembre 2013, con score di 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte. Dall'altra parte, in campo, c'è Nicola Bellomo pronto a segnare contro i suoi precedenti compagni.13:57

Le squadre fanno il loro ingresso sul campo di gioco per vie separate, nel vuoto dello stadio, pronte a dare il via al proprio campionato.13:58

1' FISCHIO D'INIZIO! E' cominciata la sfida tra Salernitana e Reggina! Primo possesso in favore della squadra ospite, oggi in maglia bianca da trasferta.14:03

1' Contatto da Djuric e Gasparetto in area di rigore Reggina, ma per l'arbitro l'intervento è regolare e lascia proseguire l'azione. 14:06

4' Cicerelli! Bella iniziativa personale del giocatore granata che supera la marcatura di Crisetig e dalla trequarti calcia con il destro, ma la conclusione è alta sopra la traversa. Primo squillo del match. 14:08

5' SALERNITANA VICINO AL GOL! Ancora Cicerelli dalla sinistra a creare l'occasione: cross spiovente a rientrare a cercare la testa di Kupisz in area e in posizione regolare, vola Plizzare a deviare in calcio d'angolo!14:09

8' Ora è la Reggina in possesso del pallone, mentre cerca di riorganizzare le idee dopo il buon avvio offensivo della Salernitana, già pericolosa con Cicirelli e Kupisz.14:13

11' Ci prova Liotti a servire un compagno in area di rigore, ma il cross è impreciso e Belec fa suo il pallone.14:14

15' Azione offensiva prolungata della Reggina, che prova a farsi vedere in avanti: Liotti anticipato di testa su un assist di Menez, sul proseguimento dell'azione Bellomo lavora un pallone per Denis che calcia poi contro un difensore avversario. 14:19

18' Primo quarto d'ora di gioco: poche emozioni in questo inizio di gara, le occasioni più importanti sono della Salernitana, mentre la Reggina sta ancora prendendo le misure alla nuova serie cadetta. 14:22