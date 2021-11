LIVE BENEVENTO - REGGINA 1-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ciro Vigorito

Città: Benevento

Capienza: 16867 spettatori13:37

Benvenuti alla diretta scritta della sfida fra Benevento e Reggina, gara valida per la 14esima giornata di Serie B.13:37

Partita importante per i padroni di casa che vincendo oggi raggiungerebbero proprio gli amaranto in piena zona playoff. Il Benevento, al momento, è undicesimo in classifica, a due punti dal Monza ottavo. La squadra di Fabio Caserta è reduce da tre sconfitte consecutive e non vince dal 28 ottobre, quando aveva avuto la meglio sul Crotone.13:40

Gli ospiti sono sesti in classifica, a pari punti con Frosinone e Cremonese. Gli uomini di Alfredo Aglietti hanno incassato una sconfitta nell'ultimo turno di campionato, quando si sono fatti superare in casa dalla Cremonese. Lontano dal Granillo gli amaranto stanno tenendo un buon rendimento, avendo subito l'unica sconfitta per mano del Pisa capolista.13:45

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Benevento si schiera in campo con un 4-2-3-1: Paleari - Letizia, Vogliacco, Barba, Elia - Acampora, Viviani - Insigne, Ionita, Improta - Lapadula. A disposizione: Manfredini, Muraca, Masciangelo, Talia, Pastina, Tello, Vokic, Calò, Brignola, Sau, Moncini, Di Serio.13:49

FORMAZIONI UFFICIALI: La Reggina si schiera in campo con un 4-4-2: Turati - Ricci, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara - Bellomo, Bianchi, Crisetig, Adjapong - Galabinov, Montalto. A disposizione: Micai, Loiacono, Regini, Lakicevic, Liotti, Rivas, Hetemaj, Gavioli, Cortinovis, Laribi, Denis, Tumminello.13:52

Tre cambi per Fabio Caserta rispetto alla squadra che ha perso contro il Pisa nell'ultimo turno. Il tecnico dei campani deve rinunciare a Foulon, sostituito da Elia, mentre manda in panchina Calò e Sau. Al loro posto ci sono Viviani e Lapadula.13:56

Quattro modifiche nel proprio 11 titolare, invece, per Aglietti. Cambiano i terzini, con Loiacono e Liotti che finiscono in panchina a favore di Ricci e Di Chiara. Due cambi anche a centrocampo, dove Laribi ed Hetemaj lasciano spazio ad Adjapong e Bianchi.13:58

Quasi tutto pronto allo Stadio Ciro Vigorito di Benevento. Tra pochi istanti l'arbitro Francesco Fourneau darà il via al match.13:59

Fischio d'inizio di BENEVENTO-REGGINA. Il primo pallone del match è dei padroni di casa.14:02

3' Acampora batte un corner corto per Insigne che gli restituisce il pallone. Il suo cross finisce tra le braccia di Turati.14:05

5' Occasione per Insigne! Letizia crossa sul secondo palo per Lapadula, che fa la sponda nella zona di Insigne. L'esterno campano vince un rimpallo e calcia col sinistro, ma il suo tiro finisce alto.14:08

8' PILLOLA STATISTICA: La Reggina ha vinto le ultime tre trasferte di fila in questo campionato e potrebbe centrare quattro successi esterni consecutivi per la prima volta nella sua storia in Serie B. 14:10

10' Ci ha provato Lapadula! Corner battuto sul secondo palo da Insigne, sponda aerea di Improta e tentativo in rovesciata di Lapadula. La sua conclusione viene deviata da Di Chiara e finisce in calcio d'angolo.14:12

11' GOL! BENEVENTO-Reggina 1-0! Rete di Mattia Viviani! Letizia riceve una sponda di Improta e crossa di prima intenzione con il sinistro. Il pallone finisce sul secondo palo dove Viviani prende il tempo a tutti e di testa batte Turati.



14' Reggina chiamata a reagire dopo il gol dello svantaggio. Finora, però, il Benevento sta gestendo il pallone senza troppi problemi.14:16

17' Gli ospiti provano a sfruttare molto l'ampiezza, con Crisetig che sta aprendo spesso il gioco nella direzione di Di Chiara.14:19

18' Acampora ha un po' di spazio e prova a calciare da lontano. La sua conclusione viene deviata da Crisetig e finisce in corner.14:20