LIVE BRESCIA - PISA 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti alla diretta scritta di Brescia-Pisa, garda valida per la quattordicesima giornata di Serie B.16:00

Big match di giornata allo Stadio Rigamonti, dove i padroni di casa del Brescia primi in classifica con 27 punti affrontano il Pisa, terza forza del campionato a quota 25. I lombardi proveranno a centrare la quarta vittoria consecutiva per allungare proprio sugli ospiti, che invece vorranno conquistare i tre punti per riprendersi la vetta, dopo essere tornati a vincere nella scorsa giornata.16:06