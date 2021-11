LIVE FROSINONE - PORDENONE 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Benito Stirpe

Città: Frosinone

Capienza: 16125 spettatori13:00

Quindicesima giornata di Serie B, il Frosinone ospita un Pordenone ultimo in classifica: per la squadra di casa una vittoria potrebbe significare momentaneo secondo posto, per i Ramarri la possibilità di non perdere il treno salvezza, ora a ben 11 punti.13:00

Due squadre che arrivano da momenti di forma molto diversi: la formazione allenata da Grosso non perde da ottobre, gli ospiti invece non hanno ancora trovato la vittoria in questo campionato, perdendo ben 10 delle tredici gare disputate.13:02

Il Pordenone è imbattuto nei quattro precedenti in Serie B contro il Frosinone grazie a due vittorie e due pareggi, e in tre di questi ha segnato almeno due gol.13:10

Sono ufficiali le formazioni del match: FROSINONE che si schiera con il 4-3-3, Ravaglia - Casasola, Gatti, Szyminski, Zampano - Boloca, Maiello, Lulic - Canotto, Novakovich, Garritano.13:11

A disposizione del FROSINONE: De Lucia, Tribuzzi, Cicerelli, Gori, Minelli, Zerbin, Ricci, Cotali, Manzari, Charpentier, Ciano, Haoudi.13:29

La formazione del PORDENONE: 4-3-3 anche per gli ospiti, Perisan - El Kaouakibi, Camporese, Barison, Perri - Magnino, Pasa, Pinato - Pellegrini, Butic, Folorunsho.13:30

A disposizione del PORDENONE: Zammarini, Stefani, Bassoli, Petriccione, Bindi, Cambiaghi, Onisa, Ciciretti, Fasolino, Secli, Sylla, Chrzanowski.13:31

Grosso con due novità rispetto alla formazione prevista, con Masiello che prende il posto di Ricci e Novakovich che vince il ballottaggio con Charpentier.13:33

Tedino schiera la coppia di difesa Camporese - Barison con Perri terzino, Pasa e non Petriccione in regia, attacco pesante con Butic e Pellegrini supportati da Folorunsho.13:33

Dirige il match l'arbitro Antonio Rapuano.13:34

1' INIZIA FROSINONE - PORDENONE! Allo Stirpe primo pallone per i locali.14:01

2' Frosinone in completo grigio, Pordenone in bianco con i classici numeri verdi.14:02

3' Possesso palla del Frosinone, Pordenone tutto chiudo nella propria metà campo.14:03

4' Contropiede del Pordenone, Pellegrini cerca Folorunsho, attenta chiusura di Szyminski.14:05

5' Pellegrini strappa il pallone a Maiello e conclude di potenza, Gatti respinge con il corpo.14:07

7' Cross di Perri, Magnino sul secondo palo cerca la conclusione al volo, colpendo Zampano.14:08

8' Casasola si inserisce centralmente, il tocco di Canotto é troppo potente e termina tra le braccia di Perisan.14:09

10' Pordenone che sta prendendo metri dopo un inizio nella propria metà campo, equilibrio ora in campo.14:11

11' Fallo di Pinato su Boloca, punizione dalla trequarti per il Frosinone.14:12

12' Punizione di Canotto deviata in angolo, corner per i locali.14:13

13' Novakovich cerca il filtrante per Canotto, attento Camporese nel difendere l'uscita del pallone sullo sfondo.14:15

14' ANNULLATO IL GOL A BUTIC! La punta stoppa in area e mette un sinistro potente sotto il sette, Rapuano prima conferma, poi annulla perché la sfera, prima del tiro, era uscita in out sul controllo di Perri.14:17

15' Folorunsho fermato ancora fallosamente da Maiello: il Frosinone vuole evitare che il trequartista parta palla al piede sfruttando la sua fisicità.14:18

16' AMMONITO Karlo Lulić. Intervento in gioco pericoloso della mezzala che colpisce Perri, primo giallo del match. 14:18

17' PELLEGRINI! La punta calcia da buona posizione, palla alta sopra la traversa.14:19

18' Pasa pesca Butic in area, la punta non riesce nel difficile stop: blocca la sfera Ravaglia.14:20

19' GARRITANO! Conclusione dalla distanza, blocca Perisan in tuffo.14:21

20' AMMONITO Luca Garritano. Intervento da dietro su Magnino, punizione da posizione pericolosa per il Pordenone e giallo al fantasista. 14:22

21' Punizione battuta da Butic, palla lontana dalla porta di Ravaglia.14:22