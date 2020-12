Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Cosenza - Pisa, partita valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B 2020 - 2021.14:20

Al San Vito-Marulla oggi in palio tre punti importanti per diversi obiettivi. Il Pisa vuole continuare il suo buon periodo di forma e inseguire un posto nella zona playoff, il Cosenza invece ha bisogno di una vittoria per uscire dai playout prima della prossima sfida salvezza contro il Pescara. 14:30