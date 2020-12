E’ tutto pronto allo Stadio B. Stirpe per la sfida tra Frosinone e Pordenone, valevole per la quindicesima giornata di Serie B. La direzione arbitrale è affidata al sig. Pezzuto della sezione di Lecce.14:19

I ciociari, reduci dalla sconfitta di Cittadella, devono fare i conti con tredici assenti positivi al Covid. Out anche Bardi, tra i pali ci sarà Iacobucci. Nesta porta in panchina due portieri e Tabanelli. Gori scala in difesa. Ciano e Tribuzzi sosterranno Parzyszek in attacco.14:24