Il Del Duca ospita il match tra due squadre in serie positiva da due giornate. I padroni di casa hanno infatti colto un buon pareggio interno con la Cremonese per poi andare a vincere in trasferta lo scontro diretto di tre giorni con la FeralpiSalò, due pareggi invece per le Rondinelle contro Sampdoria e Reggiana. I tre punti sono oggi fondamentali per entrambe le compagini, i marchigiani vogliono la vittoria per proseguire il percorso di uscita dalla zona retrocessione, i lombardi invece si potrebbero piazzare in zona playoff in attesa delle altre gare del turno infrasettimanale. Fischio d'inizio alle ore 18.15.15:07