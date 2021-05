LIVE VENEZIA - CITTADELLA 0-0 PLAYOFF SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

PREPARTITA

Venezia - Cittadella è valevole per il ritorno della finale dei Playoff di Serie B 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 27 maggio alle ore 21:30 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

La partita di andata, giocata il 23 maggio, si è conclusa con la vittoria del Venezia in trasferta per 1-0 grazie alla rete di Francesco Di Mariano al 50' minuto. Il Venezia parte quindi favorito per aggiudicarsi l'ultimo posto utile per salire in Serie A il prossimo anno. Per la sfida sarà assente Michael Svoboda del Venezia che ha rimediato nella partita d'andata un cartellino giallo ed essendo diffidato è stato squalificato per un turno. Al Cittadella serve un'impresa: infatti essendo il Venezia arrivato prima de Cittadella in campionato, in caso di parità di reti tra andata e ritorno, per il Cittadella non ci sarebbe nulla da fare. Non contano i gol in trasferta e non sono previsti i tempi supplementari.

Dove vedere Venezia-Cittadella

Venezia-Cittadella si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:30 (mezz'ora prima) del 27 maggio.

