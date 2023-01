Benvenuti alla diretta di Sudtirol-Reggina, gara valida per il 22° turno del campionato di Serie B. 12:41

Il match del ''Druso'' ha il sapore dell'alta classifica: padroni di casa in piena zona playoff a quota 32 punti, ospiti all'inseguimento della capolista con 39 punti conquistati. 12:43

All'andata, disputata al ''Granillo'' lo scorso 28 agosto, bolzanini in dieci per oltre un'ora di gioco e vittoria calabrese con un netto 4 a 0. 12:45

Bisoli inserisce Mazzocchi al centro dell'attacco e passa al tridente, completato da Odogwu e Rover; out Davì e Lunetta. Inzaghi è senza lo squalificato Majer, rimpiazzato da Crisetig, assenti anche Camporese e Ricci; torna Menez, Rivas in panchina. 13:18

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 13:20

Squadre in campo agli ordini di Fabbri: padroni di casa in completo bianco, ospiti in completo blu. 13:59