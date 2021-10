LIVE CITTADELLA - PARMA 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Pier Cesare Tombolato

Città: Cittadella

Capienza: 7623 spettatori19:49

Allo Stadio Tombolato di Cittadella, sta per andare in scena un match tra due squadre alla ricerca di punti per risalire posizioni in classifica.19:49

Il Cittadella ha vinto solo una delle ultime sei partite; il Parma non vince addirittura da sette giornate. Con queste premesse, è lecito attendersi una gara aperta, in cui entrambe le formazioni giocheranno per il bottino pieno.19:53

Il tecnico Gorino sceglie il 4-3-1-2: Kastrati - Cassandro, Frare, Adorni, Donnarumma - Mazzocco, Danzi, Branca - Antonucci - Okwonkwo, Beretta. 20:02

Sulla panchina veneta siederanno Ciriello, Benedetti, Mattioli, Perticone, Icardi, Baldini, Vita, Mastrantonio, D'Urso, Cuppone, Tavernelli e Maniero.20:00

In casa Parma, Maresca risponde con il 4-3-3: Buffon - Danilo, Osorio, Cobbaut, Delprato - F. Vazquez, Benedyczak, Juric - Brunetta, Tutino, W. Coulibaly.20:05

In panchina ci saranno Balogh, Busi, Traore, Sohm, Man, Inglese, Bonny, Iacoponi, Mihaila, Correia, Colombi e Turk.20:07

Dopo la sconfitta di Monza, Gorini cambia cinque uomini nella sua squadra titolare. Le rinunce forzate sono quelle a Pavan (squalificato) e Tounkara (infortunato), sostituiti rispettivamente da Danzi e Beretta. Dentro dal primo minuto anche Mazzocco, Frare e Donnarumma.20:14

Sono tre i cambi di Maresca rispetto al match perso con il Monza. In mediana, ci saranno Benedyczak e Juric. In difesa, tocca a Del Prato presidiare il settore di sinistra. Attacco sulle spalle di Tutino.20:27

1' Inizio partita di CITTADELLA-PARMA. Palla mossa dagli ospiti. L'arbitro è il signor Federico Dionisi.20:33

1' Subito pericoloso il Parma, con Tutino. Ma il gioco è fermo per posizione di off-side.20:36

3' Il Parma veste la divisa crociata. Il Cittadella indossa invece il completo granata.20:36

8' OCCASIONE CITTADELLA! Stacco di Mazzocco, appostato nel cuore dell'area. Il colpo di testa è ben indirizzato, ma Buffon ci arriva.20:41

10' Il Parma cerca di manovrare nella metà campo avversaria, ma patisce l'aggressività del Cittadella.20:43

11' RIGORE PER IL CITTADELLA! Brunetta mette giù Mazzocco in area con un intervento da dietro. Per Dionisi non ci sono dubbi: è rigore!20:44

12' BUFFON! Il portiere del Parma parte in anticipo e, con un tuffo degno del suo nome, va a prendere sulla propria sinistra il rigore di Antonucci. Poi, a Beretta non riesce il tap-in.20:47