LIVE CREMONESE - PISA 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti alla diretta di Cremonese-Pisa, gara valida per il 10° turno di Serie B. 19:46

Il match dello ''Zini'' mette di fronte due formazioni ambiziose: i padroni di casa hanno 16 punti mentre gli ospiti sono in testa alla graduatoria con 20 punti all'attivo. 19:48

Pecchia punta su Di Carmine al centro dell'attacco, con Baez, Fagioli e Zanimacchia alle spalle. D'Angelo deve fare a meno di Siega: Lucca-Sibilli tandem d'attacco, Gucher sulla trequarti; in difesa Birindelli torna titolare. 20:01

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 20:20

Squadre in campo agli ordini di Orsato: padroni di casa in casacca grigiorossa, ospiti in completo verde. 20:28