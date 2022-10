LIVE BARI - TERNANA UNICUSANO 0-0 SERIE B 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Manca poco all'inizio di Bari-Ternana. Sfida ad alta quota, squadre separate da un solo punto in classifica.19:40

Le scelte di Mignani: in avanti il tandem Cheddira-Scheidler, Botta trequartista. Maita, Maiello e Folorunsho in mediana.19:49

Le scelte di Lucarelli: Favilli guida l'attacco, Partipilo e Moro a supporto. Di Tacchio in regia, Corrado e Diakité i terzini.19:49

Scheidler si gira e conclude di destro dal limite, Iannarilli fa sua la sfera in due tempi.20:32

Iannarilli esce dal'area per anticipare Folorunsho ma con i piedi svirgola, allontana Diakité.20:34

OCCASIONE BARI! Botta in area di sinistro chiama all'intervento con il piede Iannarilli, poi ci prova anche Cheddira ma alza troppo la mira.20:35

Rilancio veloce di Caprile, Cheddira si lamenta per una trattenuta subita, l'arbitro fa cenno di proseguire.20:36

Il Bari resta in avanti: sinistro a giro di Botta, pallone distante dal palo.20:37

Palumbo calcia da fuori area, c'è una deviazione, corner per la Ternana.20:42

Richiamo verbale dell'arbitro a Ricci dopo un intervento in ritardo su Partipilo.20:44

Fraseggio della Ternana, il Bari però non concede varchi.20:47

Botta dalla bandierina, Iannarilli blocca in uscita indisturbato.20:50

GOL ANNULLATO! Scheidler in gol, ma interviene il Var per segnalare la posizione irregolare dell'attaccante.20:53

Rete di Scheidler in un primo momento convalidata, poi cancellata dall'intervento dalla sala Var.20:54

Il Bari insiste, ma c'è un fallo in attacco di Scheidler su Sorensen.20:55

26'

Ricci penetra in area da sinistra e mette al centro, Scheidler in spaccata non arriva sulla sfera.20:56