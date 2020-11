(29) MANUEL SCAVONE (C)

(33) ROBERTO ZAMMARINI (C)

(88) MATTEO ROSSETTI (C)

(30) ALESSANDRO MALLAMO (C)

(13) PATRICK CIURRIA (C)

(8) GIACOMO CALÒ (C)

(20) SIMONE PASA (C)

(16) LUCA MAGNINO (C)

(31) MASSIMILIANO BUSELLATO (C)

(40) STEPHANE OMEONGA (C)

(8) LEDIAN MEMUSHAJ (C)

(27) ALESSIO RICCARDI (C)

(23) ANDREA DI GRAZIA (C)

(10) MIRKO VALDIFIORI (C)

(20) LUCA CRECCO (C)

(2) RAOUL BELLANOVA (C)

(34) LEANDRO FERNANDES (C)

I padroni di casa, penultimi in classifica, vengono dalla sconfitta esterna rimediata con la Spal. Valdifiori detterà i tempi in regia. Oddo propone Vokic alle spalle del tandem offensivo formato da Maestro e Galano.13:16

E’ tutto pronto allo Stadio Adriatico per la sfida tra Pescara e Pordenone, valevole per la nona giornata di Serie B. La direzione arbitrale è affidata al sig. Abbattista della sezione di Molfetta.12:56

Commento in diretta

PREPARTITA

Pescara - Pordenone è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 28 novembre alle ore 21:00 allo stadio Adriatico di Pescara.

Arbitro di Pescara - Pordenone sarà Giovanni Ayroldi coadiuvato da Pasquale Capaldo e Giuseppe Perrotti.

Attualmente il Pescara si trova 19° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 6 sconfitte); invece Pordenone si trova 11° in classifica con 9 punti (frutto di 1 vittoria, 6 pareggi e 1 sconfitta).

Il Pescara ha segnato 6 gol e ne ha subiti 17; Pordenone ha segnato 9 gol e ne ha subiti 10.

In casa il Pescara ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa Pordenone ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato Lecce, il Cittadella e la SPAL ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Pordenone nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Ascoli, il Chievo e Monza ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita la SPAL perdendo 2-0 mentre Pordenone ha incontrato Monza pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Maistro con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Davide Diaw con 4 gol.

Pescara e Pordenone si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 2 volte, Pordenone non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Pescara Pordenone Partite giocate 8 8 Numero di partite vinte 1 1 Numero di partite perse 6 1 Numero di partite pareggiate 1 6 Gol totali segnati 6 9 Gol totali subiti 17 10 Media gol subiti per partita 2.1 1.2 Percentuale possesso palla 51.8 40.8 Numero totale di passaggi 3781 2534 Numero totale di passaggi riusciti 3110 1745 Numero di tiri nello specchio per partita 18 39 Percentuale di tiri in porta 42.9 50.0 Numero totale di cross 123 168 Numero medio di cross riusciti 21 38 Duelli per partita vinti 397 458 Duelli per partita persi 397 390 Corner subiti 37 46 Corner guadagnati 37 46 Numero di punizioni a favore 111 134 Numero di punizioni concesse 119 135 Tackle totali 129 133 Percentuale di successo nei tackle 69.0 67.7 Fuorigiochi totali 13 15 Numero totale di cartellini gialli 15 19 Numero totale di cartellini rossi 1 0

