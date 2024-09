PREPARTITA

Sassuolo - Spezia è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 28 settembre alle ore 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Sassuolo - Spezia sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Gianpiero Miele.

Attualmente il Sassuolo si trova 3° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece lo Spezia si trova 2° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).

Il Sassuolo ha segnato 8 gol e ne ha subiti 7; lo Spezia ha segnato 11 gol e ne ha subiti 7.

In casa il Sassuolo ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, Carrarese e Cosenza ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, la Cremonese e Carrares ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Sassuolo ha incontrato nell'ultima partita Cosenza vincendo 0-1 mentre Lo Spezia ha incontrato Carrarese vincendo 4-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Samuele Mulattieri con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Pio Esposito con 3 gol.

Sassuolo e Spezia si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Sassuolo ha vinto 2 volte, lo Spezia non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.

Sassuolo-Spezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La prossima sarà la 12ª sfida tra Sassuolo e Spezia tra Serie A, Serie BKT e Coppa Italia: il bilancio sorride ai neroverdi che vantano sette successi a fronte di una sola vittoria ligure – tre pareggi completano il parziale.

Dopo avere pareggiato l’ultimo confronto in Coppa Italia (0-0, il 2 novembre 2023), Sassuolo e Spezia potrebbero impattare due match consecutivi tra Serie A, Serie BKT e coppa nazionale per la prima volta nella loro storia.

Il Sassuolo non ha subito gol nelle ultime due gare giocate in campionato (2-0 vs Carrarese e 1-0 vs Cosenza) e non arriva a tre clean sheets consecutivi da settembre 2012 in Serie BKT, sotto la guida tecnica di Eusebio Di Francesco.

Il Sassuolo, reduce da una sconfitta nell’ultima gara casalinga (1-4 vs Cremonese), non perde due gare interne di fila in Serie BKT da ottobre 2010, a cavallo tra le gestioni di Daniele Arrigoni e Angelo Adamo Gregucci.

Considerando anche lo scorso campionato, lo Spezia ha alternato un pareggio e una vittoria in tutte le ultime 10 gare giocate in Serie BKT, compresa la più recente nell’ultima giornata (4-2 vs Carrarese). In generale, la squadra ligure non ottiene due successi di fila nella competizione da dicembre 2023 (contro Ascoli e Bari in quel caso).

Lo Spezia è la squadra che ha pareggiato più trasferte in questo anno solare in Serie BKT: nove, tra cui tutte le ultime cinque.

Lo Spezia è la squadra che ha segnato più gol di testa in questo campionato (sei, almeno due più di ogni altra squadra); tuttavia, il Sassuolo è una delle quattro formazioni che non ha ancora subito gol con questo fondamentale (alla pari di Cosenza, Reggiana e Salernitana).

Samuele Mulattieri è il giocatore che in assoluto ha ingaggiato più duelli in questo campionato (81); il classe 2000 ha già segnato due reti, entrambe però in trasferta, e non trova il gol in una gara casalinga in Serie BKT dal 10 aprile 2023, contro l’Ascoli, in maglia Frosinone.

Kristian Thorstvedt ha segnato due gol in questo campionato, tra i centrocampisti solo Mattéo Tramoni (tre) ha fatto meglio finora; inoltre, con cinque tiri nello specchio tentati, tra i pari ruolo, solo Antonio Palumbo (sette) e Antonio Vergara (sei) lo precedono in questa particolare classifica.

Tra i giocatori dei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni 2024/25 che hanno segnato almeno una doppietta, solo Lamine Yamal (classe 2007) è più giovane di Francesco Pio Esposito (classe 2005).

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Sassuolo Spezia Partite giocate 6 6 Numero di partite vinte 3 3 Numero di partite perse 1 0 Numero di partite pareggiate 2 3 Gol totali segnati 8 11 Gol totali subiti 7 7 Media gol subiti per partita 1.2 1.2 Percentuale possesso palla 46.9 44.6 Numero totale di passaggi 2468 1864 Numero totale di passaggi riusciti 2021 1379 Numero di tiri nello specchio per partita 30 33 Percentuale di tiri in porta 56.6 55.0 Numero totale di cross 92 134 Numero medio di cross riusciti 19 39 Duelli per partita vinti 272 344 Duelli per partita persi 277 348 Corner subiti 36 27 Corner guadagnati 22 29 Numero di punizioni a favore 68 106 Numero di punizioni concesse 72 98 Tackle totali 81 91 Percentuale di successo nei tackle 74.1 64.8 Fuorigiochi totali 6 3 Numero totale di cartellini gialli 16 17 Numero totale di cartellini rossi 1 0

