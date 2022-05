PREPARTITA

Pisa – Monza è valevole per il ritorno della finale dei Playoff del campionato di Serie B 2021/2022. La partita è in programma il giorno 29 maggio alle ore 20:30 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.

Arbitro del match sarà Maurizio Mariani di Aprilia coadiuvato dagli assistenti Ciro Carbone di Napoli e Salvatore Longo di Paola (CS). Quarto uomo sarà Giovanni Ayroldi di Molfetta mentre al VAR ci sarà Aleandro Di Paolo di Avezzano.

Il match deciderà la terza squadra che salirà il prossimo anno nella massima serie: ricordiamo che Lecce e Cremonese sono salite direttamente.

La partita di andata, giocata giovedì, si è conclusa con la vittoria del Monza per 2-1 con gol di Mota e Gytkjær per i brianzoli e Berra per il Pisa in pieno recupero.

Avendo terminato il campionato a pari punti il regolamento dice che in caso di parità nella differenza reti nei due incontri si procederà con supplementari ed eventuali rigori.

Probabili formazioni Pisa – Monza

Pisa: Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermannsson, Beruatto; Marin, Nagy, Siega; Benali; Puscas, Sibilli. All. D’Angelo

Monza: Di Gregorio; Donati, Paletta, Pirola; D’Alessandro, Ciurria, Barberis, Machin, Carlos Augusto; Mota Carvalho, Gytkjaer. All. Stroppa

Dove vedere Pisa-Monza in diretta TV e streaming

Pisa-Monza si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 20:30 (mezz’ora prima) del 29 maggio. In TV la partita sarà trasmessa da Sky, sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport Calcio, e da DAZN tramite la sua piattaforma di streaming.