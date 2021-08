La sfida di questa sera mette di fronte due tra le principali candidate alla vittoria del campionato cadetto. L'ambizioso Parma di Krause, protagonista sul mercato con colpo come il ritorno di Gigi Buffon, ha iniziato in modo balbettante la stagione uscendo dalla Coppa Italia per mano del Lecce e pareggiando per 2-2 contro il Frosinone. 19:54