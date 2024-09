Tutto pronto allo Stadio Alberto Braglia di Modena, è tempo di Modena-Sampdoria! In questo folto turno domenicale, il calendario chiama alla contesa dei tre punti Canarini e Blucerchiati per l'undicesima volta nella loro serie di confronti: finora, due i successi degli emiliani, tre i pareggi e cinque i trionfi dei liguri. Momentaneamente, gli odierni padroni di casa presidiano il 10^ tassello della classifica generale con 8 punti; avvio non perfetto quello della Doria, che è invece in penultima posizione con 5 punti totali ma che ha trovato una difficile vittoria 1-0, nell'ultima giornata, ai danni del Sudtirol.14:42