LIVE VIRTUS ENTELLA - SPAL 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Comunale Aldo Gastaldi

Città: Chiavari

Capienza: 2000 spettatori20:15

Posticipo del lunedì sera di Serie B che vede come protagoniste Virtus Entella e Spal: la squadra di casa é alla ricerca della prima vittoria di questo campionato, di fronte i ferraresi che arrivano da quattro successi consecutivi in campionato dopo un inizio difficile. 20:15

La formazione di Marino é ora sesta in classifica ma, con un successo questa sera, potrebbe agganciare la seconda posizione di Lecce e Empoli; piú complicata la situazione dei liguri, terzultimi con solo cinque punti conquistati.20:16

L’Entella ha raccolto un solo punto negli unici due precedenti di Serie B contro la SPAL, entrambi andati in scena nella stagione 2016/17: pareggio (2-2 in trasferta) all’andata e sconfitta (0-3 in casa) al ritorno.20:19

La formazione della VIRTUS ENTELLA: 3-4-2-1 per i locali che schierano Borra - Coppolaro, Poli, Pellizzer - Crimi, Paolucci, Toscano, Mazzocco - Schenetti, Morosini - De Luca.20:21

A disposizione della VIRTUS ENTELLA: Settembrini, Petrovic, De Santis, Mancosu, Bonini, Cardoselli, Currarino, Paroni, Albertazzi, Koutsoupias, Cleur, Brunori Sandri.20:22

La formazione della SPAL: 3-4-1-2 per Marino che opta per Thiam - Tomovic, Salamon, Sernicola - Dickmann, Missiroli, Esposito, D'Alessandro - Valoti - Paloschi, Di Francesco.20:27

A disposizione della SPAL: Strefezza, Gomis, Brignola, Galeotti, Tunjov, Esposito, Murgia, Jankovic, Spaltro, Floccari, Sala, Moro.20:28

Vivarini, all'esordio in campionato, deve far fronte alle molte assenze: out De Col, Morra, Rodriguez, recupera Paolucci che si schiera in mezzo al campo. Attacco formato da De Luca e supportato da Schenetti e Morosini, da capire se giocherà con difesa a tre o a quattro.20:30

Marino, senza Castro, opta per una mediana con Esposito e Missiroli a difesa del piú avanzato Valoti; Dickmann e D'Alessandro come quinti di centrocampo, Di Francesco e non Floccari in coppia con Paloschi.20:31

Dirige il match l'arbitro Manuel Volpi.20:32

1' INIZIA VIRTUS ENTELLA - SPAL! Primo pallone per i locali.21:02

1' Entella con la classica maglia biancazzurra, Spal con il completo rosso da trasferta.21:02

1' PALO DI DE LUCA! Subito pericolosi i locali con un destro sul primo palo della punta su assist di Schenetti che si stampa sul legno della porta.21:05

2' DI FRANCESCO! Lancio per Paloschi con Borra che sbaglia l'uscita sulla trequarti, conclusione della punta a porta vuota che finisce di pochissimo a lato.21:04

3' Partite fortissime le due squadre, subito due occasioni pericolose per De Luca e Di Francesco.21:05

4' Scintille ora tra Di Francesco e Paolucci dopo l'intervento del mediano sulla punta.21:06